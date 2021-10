Galaxy Z Flip 3 BeSpoke Edition : le smartphone personnalisable par Samsung

Le Galaxy Z Flip 3 est le dernier-né des smartphones pliables de Samsung. Lancé en août dernier, il s’agit de la troisième génération de Z Flip, ou la seconde si l’on considère que le Z Flip 5G n’apportait que la 5G via un changement de processeur (Snapdragon 865 à la place du 855).

Galaxy Z Flip 3 BeSpoke Edition – Crédit : Samsung

Depuis sa première itération, le Galaxy Z Flip est marketé mode et tendance par Samsung. D’ailleurs, ce n’est pas par hasard si ce premier modèle avait bénéficié d’une sublime édition Thom Browne. Samsung poursuit donc sa quête de fashionista en proposant aujourd’hui un mode de personnalisation de son Galaxy Z Flip 3.

100 € de plus qu’un Galaxy Z Flip 3 ?

Cette nouvelle édition est sobrement nommée Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. Le programme mis en place permet de choisir plusieurs finitions de son smartphone. Les deux parties du boîtier clapet peuvent arborer des couleurs différentes. La palette disponible comprend 5 teintes pastels. Notons également que l’on peut aussi mettre sa patte sur la tranche de la charnière. Noir mat, brillant chromé, à chacun de choisir. En tout, 49 combinaisons sont possibles. Et si vous en avez assez de votre schéma, vous pourrez toujours demander à Samsung d’en changer. Un nouveau service qui sera disponible en novembre et vous coûtera un peu moins de 100 € (79 $).

Galaxy Z Flip 3 BeSpoke Edition – Crédit : Samsung

Le Galaxy Z Flip 3 BeSpoke Edition est disponible dès maintenant pour 1159 €. Une seule capacité de stockage est disponible : 256 Go. Le modèle d’origine est affiché à 1109 €. La personnalisation est donc facturée 50 €. La facture grimpe et l’idée du semi sur-mesure est discutable. En effet, même Samsung met en avant les coques dans la vidéo de présentation diffusée lors de son évènement. D’ailleurs, rappelons que le Z Flip 3 n’est pas à l’épreuve des balles, une coque ne peut pas lui faire de mal. Aussi est-on en droit de se demander s’il est bien intéressant d’allonger 50 € de plus pour des couleurs qui seront cachées. La réponse appartient à chacun.

Précisons simplement pour en finir que Samsung offre un bonus de 200 € sur la reprise d’un ancien téléphone. Une offre de lancement agrémentée d’un an d’assurance Samsung Care+.

Source : Samsung