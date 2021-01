Game Of Thrones : la première interprète de Daenerys est heureuse d’avoir quitté la série

Difficile d’imaginer Game Of Thrones sans Emilia Clarke, interprète de Daenerys. Pourtant, c’est une autre actrice qui l’incarnait dans le pilote. Et celle-ci n’en garde pas un très bon souvenir.

L’actrice Tamzin Merchant, qui incarnait la Mère des Dragons Daenerys dans le tout premier pilote, a fait quelques confidences sur son expérience. Aujourd’hui, la jeune femme n’a définitivement aucun regret d’avoir abandonné le projet.

Tamzin Merchant dans la série Les Tudors – Crédit : Showtime

Faire partie du casting de Game Of Thrones a été un accélérateur de carrière pour de nombreux acteurs de la série. Pourtant, Tamzin Merchant n’était pas du tout enthousiaste à l’idée de joindre l’équipe. Dans une interview pour le magazine Entertainment Weekly, l’actrice partage pour la première fois ses sentiments envers le show HBO. Elle explique que son instinct lui a dicté de « se retirer de cette situation ». Elle évoque notamment cette fameuse scène dans laquelle un cheval a perturbé le tournage d’une séquence érotique entre Daenerys et Khal Drogo. « Je me suis retrouvée nue et effrayée au Maroc et sur un cheval qui était clairement beaucoup plus excité d’être là que moi. », se remémore Merchant.

Tamzin Merchant n’était pas séduite par le personnage de Daenerys

Mal à l’aise, la jeune britannique de 21 ans s’est alors rendu compte que le rôle de Khaleesi n’était pas fait pour elle. « Ce qui m’excite et ce qui me motive, c’est une histoire fascinante et un personnage convaincant. Donc pour moi, Game of Thrones n’a jamais été ça. », confie-t-elle aujourd’hui. Tamzin Merchant est consciente de la popularité qu’aurait pu lui apporter la série, mais elle pense que son départ a été bénéfique pour son évolution personnelle et professionnelle. « Si je n’avais pas été libérée de mon contrat – je pense que cela m’aurait emmenée loin de la personne créative que je suis aujourd’hui (…) De plus, si j’étais très riche et célèbre, je n’aurais pas le temps de faire tout ce que mon âme a besoin de faire. », explique-t-elle. L’actrice ajoute qu’Emilia Clarke a été « incroyable » dans le rôle.

Le pilote de Game Of Thrones dans lequel a joué Tamzin Merchant a été tourné en 2009, soit deux ans avant le lancement de la série. L’épisode était tellement raté que la chaîne HBO l’a refusé. Les showrunners D. B. Weiss et David Benioff ont donc dû revoir leur copie et effectuer notamment des changements au casting. La scène de la nuit de noces entre Daenerys et son époux a également été complètement modifiée.

Finalement, leur travail a porté ses fruits et Game Of Thrones a battu tous les records d’audience de la chaîne. Dix ans après la première saison, trois spin-offs sont en préparation, dont une série animée pour la plateforme de streaming HBO max.

Source : SCREEN RANT