Gemini : 3 prompts très efficaces que tout le monde devrait utiliser

Gemini est un assistant conversationnel très performant. Mais les utilisateurs ne savent pas toujours comment exploiter son potentiel. Certains prompts insoupçonnés permettent d’obtenir des résultats bluffants.

Le prompt engineering est l’art de formuler vos requêtes de manière à obtenir des résultats satisfaisants quand vous missionnez une IA générative comme Gemini. L’arrivée du chatbot sur nos appareils mobiles a élargi le champ des possibles, puisqu’il est désormais plus facile de le faire interagir avec notre environnement immédiat. Dans cet article, nous avons sélectionné trois prompts incontournables qui vous permettront de tirer pleinement parti de Gemini dans votre quotidien.

Gemini : trois astuces qui vont vous faciliter la vie

Montez vos meubles sans peine

Vous bloquez sur le montage de votre meuble IKEA ? Vous confondez les pièces, la quincaillerie s’éparpille et vous commencez sérieusement à perdre patience ? Gemini Live apparaît comme le renfort idéal. Pointez simplement la caméra de votre smartphone vers la notice d’assemblage et les pièces détachées. Gemini vous aidera à trier la quincaillerie et vous prodiguera des conseils pas à pas pour vous aider à mettre sur pied votre meuble.

Sa force ? Il voit exactement ce que vous voyez, ce qui vous épargne des explications complexes. Gemini Live peut ainsi vous corriger en temps réel si vous tenez une pièce à l’envers ou vous rassurer sur le choix de la bonne charnière. Au moindre doute, posez lui vos questions en langage naturel comme vous le feriez avec un ami bricoleur.

Sachez que Gemini Live peut également s’avérer utile en cas de robinet qui fuit, de radiateur en panne ou de tout autre problème domestique.

Décodez les voyants et les symboles inconnus de vos appareils

Vous ne comprenez rien aux symboles de votre machine à laver ou de votre micro-onde ? Le voyant qui vient de s’allumer sur le tableau de bord de la voiture vous laisse perplexe ? Dans ces situations courantes du quotidien, le chatbot de Google peut s’avérer salvateur. En mobilisant Gemini Live ou simplement en fournissant une photo de la scène, l’agent conversationnel puisera dans sa vaste base de données pour éclairer votre lanterne. Plus besoin de chercher dans les manuels ou de paniquer.

A lire > GPT-5.4, Claude Opus 4.6, Gemini 3.1 Pro : tout a changé en un mois, mais comment s’y retrouver ?

Mettez vos notes au propre pour y voir plus clair

La prise de notes est désordonnée par nature. Après une réunion, de nombreuses personnes se sentent submergées par l’amas d’informations éparpillées un peu partout. De même, retrouver un détail précis dans votre application de notes ou votre carnet papier peut rapidement devenir un chemin de croix. Gemini vous fera gagner un temps précieux dans ces situations.

Il suffit d’alimenter le chatbot avec votre matière première. Pour ce faire, vous pouvez prendre une photo de vos notes manuscrites ou copier-coller vos notes tapées sur smartphone ou PC. Sans oublier d’assortir le tout avec un prompt efficace. Voici quelques modèles :