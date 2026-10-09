« Un désastre » : pourquoi Gemini suscite autant de critiques

La disparition de l’Assistant Google au profit de Gemini n’est vraiment pas du goût de tous. Nombre d’utilisateurs frustrés constatent que l’agent conversationnel est beaucoup moins fiable pour les tâches basiques.

© Gemini / Tom’s Guide

Depuis septembre, l’Assistant Google disparaît des appareils mobiles au profit de Gemini. Une transition très mal vécue par certains utilisateurs, qui jugent l’IA moins fiable pour les tâches du quotidien. Sur un fil Reddit intitulé “Gemini en tant qu’Assistant Google est un désastre”, plusieurs usagers partagent leur frustration. L’IA générative peine à effectuer des actions basiques que l’Assistant Google assurait avec brio.

Les critiques sont légion. Gemini ne reconnaît pas les contacts, refuse d’effectuer des tâches familières, peine à programmer une alarme ou à donner des prévisions météo. “Je veux juste qu’il passe un appel, mais la plupart du temps, il échoue ou indique que le contact n’existe pas alors qu’il existe, ou décide littéralement d’appeler une entreprise près de chez moi qui semble avoir le même nom”, déplore un utilisateur.

Gemini peine à remplacer l’Assistant Google pour les tâches basiques

Gemini fait également des siennes sur Android Auto, rendant l’expérience de navigation très frustrante. Passer un appel, lancer une musique, dicter un message… Autant d’actions simples que l’agent conversationnel ne parvient pas toujours à réaliser correctement. Un utilisateur explique qu’il pouvait demander à l’Assistant Google de le guider jusqu’au domicile d’un contact, en utilisant l’adresse enregistrée. Avec Gemini, retrouver le bon contact et lancer l’itinéraire correspondant sur Google Maps devient beaucoup plus compliqué.

Pour l’heure, de nombreux utilisateurs estiment que Gemini ne fait pas encore aussi bien que son prédécesseur pour les tâches du quotidien. Certains lui reprochent également d’être trop verbeux, s’agaçant de le voir multiplier les explications, s’excuser à répétition et livrer des réponses interminables lorsqu’ils lui demandent d’effectuer des choses simples. “J’adore le fait que la moitié des fonctions qu’il effectuait facilement auparavant donnent maintenant lieu à une discussion détaillée sur la façon dont il ne peut plus les réaliser”, ironise un internaute.

Si vous rencontrez les mêmes difficultés, il est encore possible de revenir à l’Assistant sur certains appareils. Mais l’option de basculement n’est pas disponible chez tout le monde. Si vous ne pouvez plus y accéder, il faudra prendre votre mal en patience, le temps que Google corrige les lacunes de Gemini.