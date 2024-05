Google TV se dote de l’IA Gemini, c’est la fin des soirées zapping interminables

Google TV

La recherche du « programme idéal » sur Google TV peut parfois s’avérer fastidieuse. Mais l’intelligence artificielle veut simplifier l’expérience utilisateur. Annoncé lors de la conférence Google I/O 2024, Google TV intègre désormais Gemini, son modèle d’IA, afin d’offrir des recommandations et des descriptions de contenu personnalisées.

Concrètement, Gemini analyse les préférences de chaque utilisateur pour proposer des suggestions ciblées. Accro aux thrillers haletants ? L’IA vous orientera vers des séries à suspense et des films d’action à gros budget. Plutôt cinéphile à la recherche de comédies françaises ? Préparez-vous à une sélection de programmes légers et humoristiques.

L’apport de l’IA ne se limite pas aux recommandations. Elle s’attaque également aux descriptions souvent absentes ou succinctes. Fini les résumés vagues et impersonnels. Grâce à Gemini, nous devrions bénéficier de descriptions plus riches et engageantes, permettant d’évaluer rapidement l’intérêt d’un programme. Mieux encore, l’IA peut traduire les descriptions manquantes, garantissant l’accès à l’intégralité du catalogue, quelle que soit la langue d’origine du contenu.

Ce déploiement progressif se matérialisera par des descriptions plus longues et plus détaillées sur vos écrans. L’objectif est clair : réduire le temps consacré à la recherche de programmes et maximiser le temps de visionnage grâce à des recommandations pertinentes.

Parallèlement à ces nouveautés, Google I/O 2024 a également annoncé l’arrivée prochaine d’Android 14 pour les téléviseurs. Cette mise à jour promet une amélioration du mode image dans l’image, de nouveaux modes d’économie d’énergie et des applications optimisées.