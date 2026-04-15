Google I/O 2026 : le programme complet est tombé, et Android 17 sera au coeur du spectacle

Google vient de lever le voile sur le calendrier de sa conférence annuelle, prévue les 19 et 20 mai à Mountain View. Au menu : Android 17, IA agentique, Cloud et Chrome. Voici ce qu’il faut retenir.

Google I/O 2026 : Android 17, dont le logo arbore une planète verte sur fond étoilé, sera présenté en détail les 19 et 20 mai prochains. © Samuel Boivin

La grille horaire de Google I/O 2026 est désormais publique. Après des semaines de teasers et d’énigmes pilotées par Gemini 3, la firme de Mountain View a confirmé les horaires de ses deux keynotes et dévoilé les premières sessions techniques qui rythmeront l’événement. Pour les développeurs, les passionnés d’Android et les observateurs de l’écosystème Google, le rendez-vous est pris.

Android 17 en vedette : ce que Google va montrer le 19 mai

Le coup d’envoi sera donné le 19 mai à 10h (heure du Pacifique, soit 19h en France) avec la keynote principale, suivie à 13h30 de la keynote développeurs. Quatre sessions clés sont ensuite programmées dès 15h30 : What’s new in Google AI, What’s new in Android, What’s new in Chrome et une session dédiée aux workflows agentiques. Un second créneau à 16h30 abordera Firebase, Google Play, Google AI Studio et les outils de développement web.

“Ready, Set, I/O” : la bannière officielle de Google I/O 2026, flanquée d’un globe multicolore et du curseur aux couleurs de la marque. (Crédit : Google)

La session Android promet d’entrer dans le vif du sujet. Android 17, déjà en bêta 3 depuis fin mars et dont les API sont verrouillées (jalon “Platform Stability”), sera présenté dans son intégralité. Côté nouveautés confirmées : le mode Bubbles permettant de transformer n’importe quelle application en fenêtre flottante, un sélecteur de contacts respectueux de la vie privée, la cryptographie post-quantique pour la signature des APK, ou encore la capture d’images au format RAW14 pour les photographes exigeants.

Google insiste aussi sur l’approche “Adaptive Everywhere”, qui impose aux applications de s’adapter aux grands écrans (pliants, tablettes, moniteurs externes) sans possibilité de verrouiller l’orientation.

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L’IA agentique, fil rouge de l’édition 2026

L’autre axe fort de cette édition sera l’IA agentique. Google entend montrer comment ses outils de développement évoluent pour permettre aux développeurs de passer de l’idéation rapide à l’orchestration de workflows autonomes. Firebase, de son côté, se positionne comme une plateforme “agent-native”. Le tout gravitera autour de Gemini et de Google AI Studio, qui occuperont une place prépondérante dans les démonstrations.

La version stable d’Android 17 est attendue pour juin 2026. Les sessions seront diffusées en direct sur YouTube, et des codelabs complémentaires seront mis en ligne dès le 21 mai.

Source : Google Developers Blog