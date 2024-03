Google Maps va enfin savoir avec précision dans quelle direction vous regardez

Imaginez-vous : vous êtes dans une ville inconnue, en retard pour un rendez-vous important, et Google Maps vous indique la mauvaise direction. C’est frustrant, n’est-ce pas ? Heureusement, une nouvelle technologie appelée FOP (Fused Orientation Provider) est en passe de révolutionner la navigation sur smartphone.

Google Maps va améliorer sa précision © Tom’s Guide

Google Maps sur Android va bientôt mieux comprendre dans quelle direction vous regardez, et franchement, il était temps.

On connaît tous ce moment de frustration où, perdu dans une ville inconnue et en retard pour notre réservation au restaurant, on tourne sur nous-mêmes, téléphone en main, essayant désespérément de comprendre où Google Maps essaie de nous emmener. Heureusement, cette galère pourrait bientôt appartenir au passé grâce à une mise à jour Android bienvenue.

Google Maps sur Android s’améliore pour mieux comprendre votre direction

Malgré les progrès technologiques, se retrouver dirigé dans le mauvais sens dans les rues bondées d’une grande ville reste courant, dit Google. C’est souvent à cause des signaux GPS et des boussoles qui perdent les pédales avec les interférences magnétiques locales. Mais c’est précisément là où l’API Fused Orientation Provider (FOP) vient changer la donne.

Cette nouveauté va permettre à votre téléphone va devenir plus malin en utilisant une combinaison de données venant de l’accéléromètre, du gyroscope et du magnétomètre. Le but ? Vous éviter de faire le touriste perdu qui tourne en rond en scrutant son téléphone.

À lire : Google Maps VS Waze : quelle est la meilleure application GPS ?

Ce qui est important, c’est que cette mise à jour n’est pas réservée qu’aux derniers modèles de smartphones. Peu importe si vous avez un Google Pixel flambant neuf ou un autre modèle Android un peu plus ancien, vous devriez sentir la différence. Google s’est penché sur le problème pour que même avec des capteurs de faible qualité, l’orientation reste fiable.

C’est une de ces améliorations techniques qui passent inaperçues, mais changent radicalement l’expérience utilisateur. Cela montre que même si Google Maps est sur nos téléphones depuis 2006, Google cherche toujours à peaufiner et améliorer les choses, même face à des concurrents comme Waze, qui ajoutent aussi souvent de nouvelles fonctionnalités.

On ne sait pas encore quand Google a prévu d’intégrer cette API, mais les changements sont imminents.

Licence Gratuite Télécharger Google Maps Playstore : (17687342 votes) Appstore : (605845 votes) Loisirs, Voyage

Développeur Google LLC Télécharger Google Maps