Google Maps retire discrètement une fonctionnalité bien pratique

Mauvaise nouvelle si vous avez l’habitude d’effectuer des trajets à plusieurs itinéraires avec Maps. Depuis ce mois-ci, Google n’indique plus que la durée, faisant fi de la distance totale. Une fonctionnalité bien pratique fait donc ses adieux.

Crédit : Google

Google Maps n’affiche plus que la durée totale des trajets à plusieurs itinéraires, la distance totale disparaît

Certains utilisateurs ne sont pas touchés par ce retrait, notamment sous iOS

Ce retrait a été confirmé par un expert de Google sur les forums officiels

Google Maps ne cesse de s’enrichir de fonctionnalités mais parfois, pour une mystérieuse raison, elle en perd. Parmi les pertes, l’application n’indique plus la distance totale des itinéraires avec plusieurs arrêts. Et il ne s’agit pas d’un bogue, la firme de Mountain View l’a confirmé via l’un de ses experts qui fournit de l’assistance sur ses forums officiels.

La durée totale lors des itinéraires à plusieurs arrêts s’en va

L’expert de Google explique que “Maps a récemment mis à jour ses fonctionnalités, et certaines des anciennes ont été supprimées ou modifiées”. Désormais, l’application n’affiche plus que la durée d’un trajet à plusieurs itinéraires, faisant fi de la distance totale. Une suppression mal perçue puisque les utilisateurs pouvaient mieux planifier les déplacements pour évaluer la consommation de carburant et avoir une vue d’ensemble du parcours, notamment.

Il semblerait que ce changement n’affecte pas tous les utilisateurs. L’un des rédacteurs de autoevolution indique que la distance totale apparaît toujours sur son iPhone 15 Pro mais malheureusement, il ne précise pas la version d’iOS ou de l’app. Il est possible que cette suppression arrive progressivement ou ne touche que les appareils sous Android (même si ce serait étonnant).

Mais cette disparité ajoute à la confusion et à la frustration de la communauté qui ne comprend pas pourquoi Google Maps n’indique plus du tout la distance totale des itinéraires avec plusieurs arrêts.

Il faut toujours que Google Maps soit à jour

Même si cette fonctionnalité est pratique, on vous recommande de toujours mettre Google Maps à jour pour profiter des autres nouveautés mais surtout de la meilleure sécurité possible. Même si dans les faits, ne pas accéder à la distance totale d’un trajet à plusieurs itinéraires peut être embêtant. N’oubliez pas qu’il existe des alternatives à l’application pour accéder à une fonctionnalité similaire.