Google Messages se dote des GIF Selfies : dites adieu aux textos monotones

Oubliez les messages textuels fades : Google Messages se dote d’une fonctionnalité révolutionnaire : les Selfie GIF. Capturez de courtes vidéos de vous-même et envoyez-les directement dans vos conversations pour ajouter une touche de fun et d’expressivité à vos échanges.

Google Messages, l’application de messagerie SMS/RCS de Google, ne cesse d’évoluer pour devenir bien plus qu’un simple outil d’échange de textos. Une nouvelle fonctionnalité vient d’être annoncée : l’enregistrement de courts « Selfie GIF » de trois secondes.

Exprimez-vous en images avec les Selfie GIF de Google Messages

L’utilisation des Selfie GIF est d’une grande simplicité. Il suffit d’ouvrir une conversation et d’appuyer longuement sur l’icône de l’appareil photo. Un enregistrement vidéo de trois secondes maximum se déclenche, capturant votre expression faciale, votre réaction à un message ou un moment de fantaisie.

Cette petite nouveauté vous permet simplement d’exprimer des émotions, de partager des réactions amusantes, de commenter un sujet de conversation ou simplement de saluer un contact, par exemple. C’est assez ludique.

Voici comment l’essayer :

Ouvrez l’application Google Messages. Ouvrez une conversation existante ou démarrez-en une nouvelle. Dans la barre de message, appuyez longuement sur l’icône représentant un appareil photo. Si disponible, vous pourrez également enregistrer un Selfie GIF en appuyant sur une invite qui s’affiche directement dans la conversation. Un court compte à rebours s’affiche pour vous permettre de vous préparer.L’enregistrement démarre et s’arrête automatiquement. Une fois l’enregistrement terminé, appuyez sur Envoyer pour partager votre Selfie GIF.

Une fois capturé, le GIF sera sauvegardé dans votre galerie et pourra être envoyé à votre contact ou partagé sur les réseaux sociaux. Alternativement, Google peut également proposer un raccourci via une invite directement dans la conversation, facilitant ainsi la création et l’envoi du GIF.

Précisons tout de même que cette fonction est en cours de déploiement et donc, il est possible que vous ne la voyez pas encore.

Rappelons que Google Messages a récemment adopté une interface caméra personnalisée, abandonnant ainsi la dépendance à l’application photo native des smartphones. Ce changement stratégique permet à Google de centraliser le développement et d’offrir une expérience plus homogène sur tous les appareils.

Aussi, sachez qu’il est déjà possible de réagir à des messages avec des émojis dans l’application Google Messages. À l’avenir, les utilisateurs pourront s’exécuter plus rapidement en utilisant le double tapotement repéré dans la dernière mouture bêta de l’application.