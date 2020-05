Google Stadia Pro supporte la résolution 1440p et offre The Elder Scrolls Online à ses abonnés

Crédit : Google Stadia

Google Stadia est le service de cloud gaming de Google. C’est le concurrent direct à Geforce NOW de Nvidia ou même au projet xCloud de Microsoft pour n’en citer que quelques-uns. Google vient de lancer l’abonnement gratuit à sa plateforme, Stadia Base. Il offre l’accès au service de jeux vidéo en streaming, mais les jeux doivent évidemment être achetés individuellement et la résolution est limitée en 1080p. Il y a également une offre Stadia Pro à 9,99 € par mois qui propose la résolution 4K, mais qui requiert au préalable l’achat du pack Founders Edition à 129 € qui contient la manette Stadia et le Chromecast Ultra.

Une surprise pour les abonnés

Google Stadia vient de recevoir une mise à jour. Comme on peut le lire sur le blog officiel, deux nouveaux jeux arrivent sur le catalogue cette semaine. Il s’agit de Jotun : Valhalla Edition et de Sundered : Eldritch Edition. L’équipe Stadia a également annoncé que le MMORPG édité par Bethesda, The Elder Scrolls Online sera disponible gratuitement pour les abonnés de Stadia Pro à partir du 16 juin. De plus, le jeu va être compatible avec le cross-play et la cross-progression sur PC. Vous pourrez ainsi jouer avec vos amis qui n’utilisent pas Stadia et récupérer votre progression.

Un juste milieu entre le 1080p et la 4K

En seulement deux lignes concises, Google a discrètement glissé l’arrivée de nouvelles options de résolution. Les joueurs qui utilisent le navigateur Google Chrome pour accéder au service de streaming de jeux vidéo pourront dorénavant décider de jouer en 1440p au lieu de 1080p ou de la 4K. Très pratique pour ceux qui possèdent un écran de cette résolution. Néanmoins, de même que pour la 4K, les joueurs doivent être abonnés à Stadia Pro et avoir un débit internet d’au moins 35 Mb/s afin d’être éligibles à l’utilisation de la résolution 1440p.

Enfin, d’autres petites nouveautés font également leur apparition. Mortal Kombat 11 accueille une nouvelle extension et le nouveau mode classé du battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) sera disponible gratuitement seulement si vous jouez avec la manette. Si ces nouveautés vous tentent, n’oubliez pas que Google vous offre Stadia Pro gratuitement pendant deux mois.

