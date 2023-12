Google TV : attendez-vous à un énorme gain de performances grâce à cette mise à jour

Google TV ©️DR

En 2023, Google TV est actif sur près de 150 mllions d’appareils (Smart TV et autres appareils de streaming tels que le Chromecast). Mais l’OS est souvent critiqué pour sa lenteur en termes de performances. Google a déjà déployé une mise à jour cette année pour résoudre ce problème, mais ce n’était pas suffisant. La firme a donc annoncé une nouvelle série d’améliorations pour Google TV, que voici, résumées.

Google TV : Google optimise les performances de ses appareils de streaming

En plus d’un changement de design qui arrivera l’année prochaine, Google TV va donc s’améliorer, avec des changements qui portent sur le chargement optimisé des recommandations, la réduction de l’utilisation de la mémoire, des temps de chargement des applications plus rapides et une navigation améliorée.

L’onglet En direct de Google TV a également été revu avec deux nouvelles sections : Récents et Nouvelles locales, pour accéder plus facilement aux chaînes de télévision en direct récemment diffusées et au contenu local.

Le plus important, c’est que Google dit avoir optimisé le chargement des recommandations de Google TV et son utilisation de la mémoire. Plusieurs applications système ont été simplifiées pour les rendre plus légères. Ces changements aident à réduire l’utilisation de la mémoire et à rendre la navigation plus fluide ; les applications se chargent plus rapidement et le contenu s’affiche plus vite.

La firme de Mountain View dit avoir amélioré le temps de réponse de plusieurs fonctionnalités de l’écran d’accueil, comme le préchargement des films et des émissions. Les onglets et les résultats de la recherche se chargent aussi plus vite.

Tous ces changements pourraient ne pas suffire pour certains appareils de streaming bas de gamme, mais ils devraient globalement aider à offrir une meilleure expérience sur la plupart des appareils compatibles.

Source : Google