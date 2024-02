Google TV : supprimez les publicités grâce à cet outil gratuit

© TCL

Android TV Tools 2.0 permet de supprimer la publicité sur Google TV

Il s’agit d’un logiciel disponible gratuitement depuis la publication Reddit de son créateur

Cet outil offre d’autres possibilités que la suppression de la publicité

La publicité, c’est l’une des principales mannes financières de Google. Aucune surprise à ce que son écosystème en affiche de nombreuses, notamment depuis Google TV. Sur Reddit, un utilisateur partage son outil pour les supprimer mais pas que. Il est également possible d’enfin désinstaller les applications préinstallées, entre autres.

À lire > Cette nouveauté permet de changer de source audio très facilement depuis Google TV

Google TV, autrefois Android TV, équipe bon nombre de téléviseurs connectés. On retrouve également ce système d’exploitation via des accessoires comme le Chromecast avec Google TV. Depuis son lancement, l’écosystème s’est démarqué par certaines restrictions et de la publicité, il faut le dire, envahissante.

Sauf que la supprimer n’a rien d’illégal, la preuve avec les extensions web totalement autorisées même si YouTube, filiale de Google, leur mène la vie dure. Alors si vous voulez vous débarrasser de ces publicités, bernarbernuli a la solution avec Android TV Tools 2.0.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un outil permettant de gérer plusieurs aspects de Google TV. En plus de supprimer la publicité, le logiciel offre de nombreuses possibilités pour une expérience personnalisée. Voici les principales :

La suppression de la publicité

La possibilité de remplacer YouTube par une autre application

Installer des applications hors Play Store

Réaliser des captures d’écran ou des captures vidéo

Effacer le cache

Fermer les applications en arrière-plan

Modifier la vitesses des animations

La version 2.0 date du 5 février 2024, il s’agit de la dernière en date. Dans son post Reddit, bernarbernuli explique longuement, en Anglais, les différentes étapes à suivre pour installer son outil.

Licence Gratuite Télécharger Google TV (Play Film) Playstore : (2464176 votes) Appstore : (4423 votes) Video

Développeur Google Inc. Télécharger Google TV (Play Film)

Mieux vaut y aller progressivement mais rassurez-vous, tout est bien expliqué sous forme de liste à puces avec des captures d’écran. Rien d’impossible, il faut juste un peu de débrouillardise pour installer Android TV Tools 2.0.

Faites toutefois preuve de prudence puisqu’il ne s’agit pas d’un outil officiel de Google. Son créateur souhaite offrir plus de possibilités aux utilisateurs, notamment ceux qui ne sont pas en mesure de bidouiller Android.