Gran Turismo 7 : un fan met à disposition un moyen de récolter des crédits sans rien faire

Un joueur nommé Septomor a développé un script qui s’exécute sur PC et qui roule pour vous. Il permet aux joueurs de laisser leur console effectuer la même course toute la journée. Il pourrait permettre de gagner jusqu’à 625 000 crédits par heure et a rapporté à certains utilisateurs 15 millions de crédits par jour, soit un coût de 120 $ sur le PSN Store.

La méthode a été publiée pour la première fois sur PSNProfiles. Elle montre comment les utilisateurs peuvent utiliser un script simple sur des machines Windows exécutant l’application PlayStation Remote Play. Cette fonction a initialement pour fonction de permettre aux utilisateurs de jouer aux jeux via un PC connecté.

Une mise à jour très mal reçue

À la suite d’une mise à jour récente, les joueurs ont vu les récompenses de Gran Turismo 7 considérablement réduites. L’achat de crédits dans le jeu via des microtransactions a remplacé le modèle précédent consistant à acquérir des voitures à un prix fixe. Pour certains modeles le prix s’est envolé jusqu’à 40 dollars. Obligeant les joueurs à poncer les manettes dans des proportions irraisonnables, la révolte ne s’est pas fait attendre.

« Les gens ne sont pas contents et sont probablement découragés par l’énorme travail [requis pour obtenir des crédits], ou du moins je le suis », a déclaré l’utilisateur Septomor. « Alors, voici quelques scripts. »

Kazunori Yamauchi tente de faire comprendre ces décisions

Répondant aux changements et à la fureur croissante des fans, le patron de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, a défendu de son mieux ces « nouveautés ».

« Le prix des voitures est un élément important qui transmet leur valeur et leur rareté, donc je pense qu’il est important qu’il soit lié aux prix réels du monde. Je veux faire de GT7 un jeu dans lequel vous pourrez profiter d’une variété de voitures de différentes manières, et si possible, j’aimerais essayer d’éviter une situation où un joueur doit mécaniquement continuer à rejouer certains événements encore et encore. »

« Nous vous informerons à temps des plans de mise à jour pour du contenu supplémentaire, des événements de course supplémentaires et des fonctionnalités supplémentaires qui résoudront ce problème de manière constructive. »

