Grosse réduction de 100€ sur l’iPad Air chez Darty pour le Black Friday

Profitez dès maintenant du Black Friday chez Darty et craquez pour un iPad Air 10,9 pouces avec 100€ de réduction. On vous en dit plus dans cet article.

Voir l’offre chez Darty

Si vous cherchez une tablette, c’est le moment ou jamais de vous rendre chez Darty ! L’enseigne fête le Black Friday et en profite pour proposer des prix minis sur une multitude de produits. Parmi eux, figure l’iPad Air 10,9 pouces disponible avec 100€ de réduction pendant quelques jours ! Darty propose ainsi la tablette Apple pour seulement 689,99€ au lieu de 789,99€.

Et l’enseigne ne s’arrête pas là ! Si vous faites parti des plus rapides et que vous achetez la tablette avant la fin de la journée, Darty vous propose également 15€ offerts tous les 150€ d’achat (dans la limite de 45€).

En achetant l’iPad Air, vous profitez ainsi de 45€ offerts en carte cadeau Darty ! Mais attention, pour profiter de ce cadeau supplémentaire, vous devez inscrire le code DARTY15 lors de votre commande.

L’iPad Air : votre futur allié du quotidien pour travailler, jouer, dessiner, etc.

Avec l’iPad Air 10,9″, vous profitez d’une tablette Apple très polyvalente qui peut vous suivre dans toutes vos activités. Si vous cherchez une tablette pour travailler ou jouer aux jeux vidéo par exemple, bonne nouvelle : l’iPad Air propose une puce M1 très performante avec 8 coeurs. Elle est ainsi 60% plus rapide que la génération précédente et permet des graphismes 2 fois plus rapides également. Vous pouvez ainsi dessiner des filtres pour un réseau social par exemple ou encore faire du dessin 3D sans problème.

Pour ceux qui aiment le dessin, elle est compatible avec l’Apple Pencil, mais il faut l’acheter séparément. Vous pouvez également l’utiliser avec le Magic Keyboard.

Côté photo, elle propose un capteur principal de 12Mpx avec une fonction « Cadre centré » et est compatible 4K pour sa fonction vidéo.

Notons également sa compatibilité avec le WiFi 6 et son écran Liquid Retina avec un affichage True Tone qui permet de profiter d’une large gamme de couleur pour un confort visuel plus qu’appréciable.

Difficile de dire non à autant de qualité avec 100€ de réduction…