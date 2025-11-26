GT-Air 3 Smart, le premier casque moto avec réalité augmentée intégrée

La réalité augmentée ne se limite plus aux smartphones et aux lunettes connectées. Elle débarque enfin sur la route pour les motards.

Crédit : Senivpetro / Freepik

Motards, la route et vos données fusionnent dans votre champ de vision

Shoei et la start-up française Eyelights viennent de présenter le GT-Air 3 Smart, un casque innovant qui intègre directement la technologie HUD (affichage tête haute) dans la visière, ce qui offre un accès immédiat aux informations essentielles sans jamais quitter la route des yeux.

Le GT-Air 3 Smart embarque la troisième génération du système HUD d’Eyelights. Les données telles que la vitesse, les cartes, les radars, la musique et les appels sont projetées en Full HD directement dans le champ de vision du pilote. Grâce à la technologie Nano OLED, l’affichage reste parfaitement lisible même en plein soleil. L’autonomie annoncée atteint dix heures, couvrant ainsi de longues sorties sans interruption.

Pourquoi le GT-Air 3 Smart se démarque des autres systèmes ?

Contrairement aux systèmes existants comme l’EyeRide d’Eyelights, qui utilisent un petit prisme attaché au casque, le GT-Air 3 Smart projette l’image directement sur la visière solaire. Les informations apparaissent ainsi à trois mètres devant le pilote, ce qui réduit la fatigue visuelle et améliore le temps de réaction de près de 32 %, selon le fabricant. Cette approche permet de garder une vision constante de la route tout en accédant aux données critiques.

Le casque intègre également un intercom avancé, qui offre une portée illimitée avec la possibilité de connecter un nombre illimité de participants. Il fonctionne aussi bien en ligne qu’en mode Mesh hors réseau, qui est idéal pour les sorties en groupe. Un microphone avec réduction active de bruit assure une communication claire. En plus, les assistants vocaux Siri et Google sont directement accessibles pour contrôler la navigation ou la musique sans les mains.

Combien coûte ce nouveau casque ?

Le GT-Air 3 Smart est proposé en précommande à 1 199 euros, soit environ le double du modèle GT-Air 3 standard. Bien que légèrement plus coûteux que l’achat séparé d’un casque et du système Eyelights, l’intégration native promet un affichage plus confortable.

Pour les motards à la recherche d’innovation, de sécurité et de connectivité, ce casque représente une véritable avancée technologique sur le marché.