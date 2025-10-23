Ce que l’on sait du Galaxy XR, le premier casque de réalité mixte de Samsung

Avec le Galaxy XR, Samsung franchit un nouveau cap technologique en entrant de plain-pied dans le monde de la réalité mixte.

Crédit : Samsung

Le Galaxy XR, la nouvelle révolution technologique de Samsung

Samsung lance le Galaxy XR, son premier casque de réalité mixte fonctionnant sous Android XR, en collaboration avec Google et Qualcomm. Ce nouveau produit marque une étape importante pour la marque coréenne, qui veut aller au-delà du smartphone. Le casque est proposé à environ 1 800 euros et disponible aux États-Unis et en Corée du Sud.

Le premier casque conçu pour Android XR

Le Galaxy XR est le premier appareil à utiliser la nouvelle plateforme Android XR, développée pour les casques et les lunettes de réalité mixte. Cette plateforme veut créer un écosystème commun et ouvert, compatible avec les applications Android déjà existantes. Le casque donne accès aux services habituels de Google comme Maps, Photos et YouTube XR, repensés pour une expérience immersive.

Selon Sameer Samat, responsable de l’écosystème Android chez Google, Android XR marque « le début d’une nouvelle ère de l’informatique immersive ». Avec le Galaxy XR, il sera possible d’explorer, de communiquer et de créer de nouvelles expériences numériques.

L’intelligence artificielle au centre de l’expérience

Le Galaxy XR repose sur une IA multimodale, capable d’interpréter la voix, le regard, les gestes, le texte et les images. Il intègre Google Gemini et Gemini Live, deux assistants capables de comprendre le contexte visuel ou sonore et d’y répondre directement.

Grâce à ces outils, l’utilisateur peut simplement parler ou faire un geste pour ouvrir une carte 3D, visiter un lieu virtuel ou manipuler des objets en réalité augmentée. En mode Pass Through, la vision réelle reste visible, et la fonction Circle to Search permet d’obtenir instantanément des informations sur un objet du monde réel.

Samsung a mis l’accent sur le confort et l’ergonomie

Le casque pèse 545 grammes et répartit bien la pression sur la tête pour éviter la fatigue. Un coussin anti-lumière bloque les reflets extérieurs afin de renforcer l’immersion. De plus, des verres magnétiques correcteurs peuvent être ajoutés pour les personnes portant des lunettes.

Pour Samsung, le Galaxy XR représente bien plus qu’un produit technologique. C’est le point de départ d’un nouvel écosystème qui relie IA, mobile et réalité étendue.

Selon Wonjun Choi, directeur de la division mobile de Samsung, « le Galaxy XR va transformer l’industrie ». Basé sur Android XR, ce casque ouvre la voie à une nouvelle génération d’expériences intelligentes et interactives, où le monde réel et le virtuel ne font plus qu’un.

Source : ZDNET