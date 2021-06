GTA 6 : le jeu ne sortirait pas avant 2024 ou 2025

Le tant attendu GTA 6 pourrait bien se faire attendre encore un peu plus longtemps. Le prochain opus de la franchise Grand Theft Auto ne sortirait qu’en 2024, voire 2025. Ce n’est pas une information officielle, mais seulement une fuite. Il vaut donc mieux la prendre avec des pincettes.

GTA 5 – Crédit : Rockstar Games

Néanmoins, ce n’est pas la première fois que des leakers avertissent que Rockstar Games ne s’apprête pas à lancer le jeu de sitôt. Au début de l’année, un ancien insider du studio américain avait confirmé que GTA 6 est bel et bien en développement, mais que sa sortie est encore loin. Il n’avait cependant pas donné de date plus précise.

Rockstar Games évite le crunch pour GTA 6

Sur YouTube, le leaker Tom Henderson a partagé une vidéo sur les différentes leaks et rumeurs qui circulent au sujet de Grand Theft Auto 6. Tom Henderson est surtout connu pour ses fuites concernant les franchises Call of Duty et Battlefield. Alors qu’il pensait avant que GTA 6 sortirait en 2023 ou 2024, il a finalement changé d’avis. En effet, Tom Henderson affirme que GTA 6 sera lancé en 2024 ou en 2025.

En effet, Rockstar Games aurait pris la décision de prioriser la santé de ses employés en évitant le crunch. Cette pratique courante dans le monde du jeu vidéo fait souvent polémique. Elle désigne une période de rush pour les équipes. Celles-ci ont une charge de travail intense pour sortir le jeu à temps. Récemment, CD Projekt Red a été pointé du doigt pour avoir pratiqué le crunch afin de sortir Cyberpunk 2077 à temps.

De plus, Tom Henderson a précisé que Rockstar Games ne repoussera pas la sortie de GTA 6 une fois qu’il aura été annoncé. Cela explique probablement pourquoi le studio reste encore silencieux malgré toutes les fuites. En tout cas, certains fans risquent de perdre patience s’ils doivent véritablement attendre 2025 pour découvrir le prochain opus de la série en monde ouvert. Un autre point que Tom Henderson aborde est la pénurie de consoles next-gen. GTA 6 sortira uniquement sur PS5, Xbox Series et PC. Le leaker estime donc que Rockstar Games ne veut pas lancer le jeu tant que la majorité des joueurs n’a pas accès à ces consoles next-gen. Enfin, GTA 6 se déroulerait comme prévu à Vice City et en Amérique latine. Plusieurs sources ont également confirmé qu’un personnage féminin sera jouable.

Source : Screen Rant