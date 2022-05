Half-Life 2 Ravenholm : découvrez 1 heure de gameplay du spin-off annulé

Le spin-off d’Half-Life 2 développé par Arkane Studios et annulé Valve se dévoile dans une nouvelle vidéo d’une heure de gameplay. Appelé Half-Life 2 : Episode 4 ou Return to Ravenholm, le jeu se serait déroulé dans une ville européenne envahie par les zombies.

Après la sortie d’Half-Life 2 en 2004, Valve avait fort à faire. Il avait prévu plusieurs épisodes spin-off d’Half-Life 2. Deux d’entre eux, Half-Life 2 : Episode One et Half-Life 2 : Episode Two, sont ainsi sortis respectivement en 2006 et 2007. Les deux épisodes suivants n’ont jamais vu le jour. Arkane Studios avait commencé le développement d’Half-Life 2 : Episode 4 aussi appelé Return to Ravenholm, mais il a été soudainement annulé.

Half-Life 2 : Episode 4 – Crédit : Noclip / YouTube

Plusieurs années plus tard, du gameplay de ce spin-off a refait surface. Une vidéo d’une heure montrant à quoi ressemblait Half-Life 2 : Episode 4 a été partagée par la chaîne YouTube Noclip spécialisée dans les documentaires de jeux vidéo.

Le développement d’Half-Life 2 : Episode 4 a été annulé en 2007

Half-Life 2 Ravenholm devait être un spin-off sans Gordon Freeman. Il se déroulait dans une ville européenne envahie par les zombies. Le joueur avait pour mission de rejoindre le Père Grigori pour retourner à Ravenholm, une ville emblématique d’Half-Life 2. La vidéo ci-dessous du spin-off montre le début du jeu.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le jeu était inachevé et certains éléments n’étaient même pas encore terminés. En fait, cette séquence de gameplay était utilisée par Arkane Studios pour montrer à Valve où en était le développement. Finalement, l’éditeur a décidé d’annuler Half-Life 2 : Episode 4 en 2007. Apparemment, le spin-off aurait été annulé pour plusieurs raisons. D’une part, le fait que le jeu se déroule avant les évènements d’Half-Life 2 aurait causé trop de limites créatives. D’autre part, Valve aurait estimé que l’esthétique de Ravenholm et de ses zombies n’aurait pas été suffisamment appréciée par les joueurs.

Enfin, suite au succès d’Half-Life Alyx sorti en 2020, Valve serait en train de préparer un nouveau jeu Half-Life, mais nous n’avons pas plus de détails pour le moment. Un nouvel épisode de la franchise a fuité grâce au Steam Deck il y a deux mois. Cette fuite évoquait également Counter-Strike : Global Offensive Source 2 et Citadel.

Source : ComicBook