Halo Infinite pourrait apparaître ce soir pour l’ouverture de la Gamescom

La conférence Xbox d’hier soir n’a pas convaincu. Avec notamment beaucoup de discussions et peu de gameplay, les fans se sont montrés très déçus suite à l’évènement. En effet, Xbox a montré très peu de choses sur ses prochaines exclusivités phares. Malgré une belle présentation de Forza Horizon 5, qui s’annonce incroyable, rien n’a été évoqué au sujet de Halo Infinite. Ce silence inquiète la communauté qui commence à craindre un nouveau report. Mais d’après certains insiders, il se pourrait que Halo Infinite fasse une apparition lors de la Gamescom dès ce soir.

Crédit : Xbox/343 Industries

Malgré une sortie attendue d’ici fin 2021, Halo Infinite n’a toujours pas de date de sortie officielle. Si proche de l’échéance, et face au silence sur le sujet au cours de la conférence d’hier, les fans s’inquiètent. Il faut dire qu’Xbox a déjà repoussé la sortie du nouveau Halo d’un an, suite à la débâcle de la présentation du jeu peu avant la sortie de la Xbox Series X.

Halo Infinite : les insiders parient pour une apparition durant la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2021

Mais selon certaines sources, ce silence pourrait être justifié. En effet, le leaker Jez Corden s’est exprimé à ce sujet. Selon lui, les fans d’Xbox devraient être attentifs à la conférence marquant l’ouverture de la Gamescom 2021 dès ce soir. « Les fans d’Xbox vont vouloir regarder l’Opening Night Live » a-t-il simplement déclaré sur Twitter.

Un tweet qui, en soi, ne garantit rien. De nombreux leakers spéculent sur les annonces de nouveaux jeux, et se trompent régulièrement. Mais le fait que Geoff Keighley lui-même ait réagi à ce tweet lui donne un petit boost de crédibilité. De plus, d’autres insiders, y compris le fameux Jeff Grubb, appuient cette déclaration.

Cela dit, on ne peut que recommander aux fans de la console de Microsoft d’être prudents. Après la conférence Xbox d’hier, dont le contenu laissait clairement à désirer, il semble que le constructeur n’ait pas énormément d’annonces en magasin. Si une annonce au sujet de Halo avait dû être faite, cette conférence, vu son contenu, aurait été le moment idéal. Mais l’espoir est permis, et ce ne serait pas la première fois qu’un jeu serait annoncé en dehors d’une conférence de son éditeur.

Il est possible que les organisateurs de la Gamescom et Xbox se soient mis d’accord pour montrer le jeu au cours de la soirée d’ouverture, pour rendre l’évènement plus impactant. Réponse ce soir avec l’ouverture de la Gamescom 2021, en streaming sur YouTube et Twitch à partir de 20h.

Source : comicbook.com