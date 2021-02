Xbox : un nouveau jeu autre que Halo Infinite en préparation ?

Il se pourrait que 343 Industries soit d’ores et déjà en train de recruter pour un nouveau projet dans l’univers de Halo. Malgré le retard conséquent pris sur le développement de Halo Infinite, les chances que ce recrutement concerne un nouveau jeu Halo existent. En effet, l’annonce suggère que ce poste pourrait ne pas être lié à Halo Infinite, mais à un nouveau projet dans le même univers.

Images du premier gameplay de Halo Infinite. Crédit : 343 Industries/Microsoft

Nouveau jeu Halo ? Une annonce de recrutement qui interroge

L’annonce est apparue sur le site web de Microsoft. Elle concerne un poste de producteur qui devra « aider à développer un nouveau projet dans l’univers de Halo ». Bien que des productions Halo aient déjà été envisagées sur des supports autres que le jeu vidéo, la suite de l’annonce est plus explicite. 343 Industries recherche un producteur expérimenté en « livraison de jeux AAA de génération actuelle ». C’est donc on ne peut plus clair, il s’agit bien d’un jeu vidéo.

Toutefois, il est important de rappeler que les annonces de recrutement pour les projets de jeux vidéo sont en général volontairement vagues. Ici, « nouveau projet » peut être interprété de différentes façons. L’annonce ne dévoile pas d’autre indice sur la nature de ce projet. La question se pose donc : est-ce un nouveau projet, autre que Halo Infinite ? Techniquement, on pourrait considérer Infinite comme un nouveau projet, le jeu n’étant pas encore sorti. Cela pourrait également concerner un nouveau projet au sein de Halo Infinite. En effet, le jeu sortant sur le gamepass, il sera probablement régulièrement alimenté en nouveau contenu. Contenu que l’on peut imaginer sous forme de DLCs gratuits, pouvant alors entrer dans la case « nouveau projet ». Difficile, donc, de déterminer si ce poste concerne effectivement un nouveau jeu, ou servira à soutenir le développement de Halo Infinite, déjà très en retard sur le planning initial.

343 Industries, en retard ou en avance sur la nouvelle date de sortie de Halo Infinite ?

Il serait surprenant que 343 Industries planche déjà sur le prochain Halo. Microsoft et son studio sont déjà très en retard sur la sortie de Halo Infinite, et on imagine qu’avec la déception amère des fans après le premier report, les ressources doivent être concentrées sur ce projet en priorité. Toutefois, il n’est pas impossible que le studio ait bien progressé, et commence déjà à se concentrer sur ses projets futurs.

Microsoft et 343 Industries avaient décidé de repousser la sortie de Halo Infinite, après l’accueil glacial de la vidéo de gameplay proposée pendant le Xbox Games Showcase peu avant la sortie des nouvelles Xbox. Et on parle ici d’un gros report, la date de sortie passant du 10 novembre 2020 à un très vague « automne 2021 ». Alors, serait-il possible que 343 Industries soit en même temps en train de travailler sur un nouveau projet ? Ou ce projet est-il tout simplement un ajout de contenu à Halo Infinite? Il va falloir patienter encore un peu pour en savoir plus.

