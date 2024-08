Harry Potter Champions de Quidditch pas cher : où précommander le jeu au meilleur prix ?

Après Hogwarts Legacy, les fans du célèbre sorcier de Poudlard vont bientôt pouvoir s’essayer à un jeu au concept original avec Harry Potter: Champions de Quidditch ! Il sera ainsi question de se livrer à des parties de Quidditch endiablées seul ou en ligne. Une discipline dans laquelle deux équipes s’affrontent pour le Vif d’or, à dos de balai volant.

L’éditeur Warner Bros. Games a décidé qu’il ne fera pas de jaloux, puisque le jeu sortira sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Quoi qu’il en soit, ce jeu multijoueur compétitif nécessitera une connexion en ligne, et un abonnement si vous souhaitez jouer en ligne. En attendant son lancement, on vous propose de découvrir où précommander ce titre au meilleur prix.

💰 Où précommander Harry Potter: Champions de Quidditch au meilleur prix ?

Il est d’ores et déjà possible précommander Harry Potter: Champions de Quidditch en édition numérique, dont la sortie est prévue pour le 3 septembre 2024. Pour ce faire, rendez-vous sur le Playstation Store, le Microsoft Store, le Nintendo eShop, l’Epic Game Store ou Steam. L’édition standard du jeu est actuellement disponible au tarif de 29,99 € en précommande. La version Deluxe du jeu est quant à elle disponible au prix de 39,99 €.

Par ailleurs, si vous préférez mettre la main sur la version physique du jeu, il faudra se montrer un peu plus patient, puisque celle-ci paraîtra quant à elle le 8 novembre prochain. Cette édition sera toutefois réservée uniquement aux joueurs Xbox (Series et One) et Playstation (PS5 et PS4). Il s’agira de la version Deluxe du jeu, proposée à 39,99 €.

❗Actuellement, c’est Cdiscount qui affiche le tarif plus avantageux en proposant l’édition Deluxe à partir de 34,99 € sur Xbox Series et One, et PS4. Les versions PS5 et Switch sont quant à elles proposées à 35,99 €. ❗

L’édition Deluxe vous fera profiter du contenu additionnel suivant :

2 000 pièces d’or

Pack de la maison Serpentard : skin de balai Chasse-orage Ouragan + uniforme de voyage de Poudlard + emblème du blason

: skin de balai Chasse-orage Ouragan + uniforme de voyage de Poudlard + emblème du blason Pack de la maison Poufsouffle : skin de balai Chasse-orage Tempête de sable + uniforme de voyage + emblème du blason

: skin de balai Chasse-orage Tempête de sable + uniforme de voyage + emblème du blason Pack de la maison Serdaigle : skin de balai Chasse-orage Cyclone + uniforme de voyage + emblème du blason

: skin de balai Chasse-orage Cyclone + uniforme de voyage + emblème du blason Pack de la maison Gryffondor : skin de balai Chasse-orage Tempête de feu + uniforme de voyage + emblème du blason

Bonus de précommande

Si vous précommandez la version standard ou Deluxe dès à présent, vous profiterez d’un skin de balai Éclair de feu Suprême. Par ailleurs, les joueurs qui disposent du jeu Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard profiteront de bonus supplémentaires :

Apparence balai lunaire

Skin du héro Sebastian Pallow

Baguette de Sebastian Pallow

Emblème de magie ancienne

Célébration de magie ancienne

🪄 Que nous réserve le jeu Harry Potter: Champions de Quidditch ?

Développé par Unbroken Studios, ce jeu marche sur les plates bandes de Harry Potter: Coupe du Monde de Quidditch, sorti il y a plus de 20 ans maintenant. Vous pourrez ainsi enfourcher votre balai volant et vous mesurer à d’autres joueurs, en solo, mais aussi en ligne jusqu’à 3 joueurs, avec vos amis ou d’autres joueurs, dans une sorte de Rocket League.

Pour information si vous ne le savez pas, le Quidditch est le sport traditionnel de l’école des sorciers dans le monde imaginaire de J. K. Rowling, auteure de la saga romanesque à succès Harry Potter. Dans cette discipline, deux équipes de sept joueurs s’affrontent dans le but de marquer un maximum de points en faisant passer des balles à travers des anneaux, et en attrapant le Vif d’or, une petite balle volante qui virevolte à toute allure.

Vous aurez à loisir de choisir parmi les postes de Poursuiveur, Attrapeur, Batteur ou Gardien et d’adopter en conséquence un style de jeu particulier. Par ailleurs, vous aurez la possibilité de jouer au Quidditch dans des arènes phares du monde des sorciers, comme le stade de la coupe du monde de Quidditch.

Dans Harry Potter: Champions de Quidditch, plusieurs modes de jeu vous attendent, avec notamment un mode Carrière qui vous permettra d’évoluer seul ou en coopération en ligne. Vous pourrez également vous livrer à des matchs amicaux, après avoir choisi vos équipes, votre arène et votre difficulté. Par ailleurs, un mode Joueur contre joueur vous permettra de vous entraîner en affrontant un autre joueur en ligne.

Bien évidemment, vous pourrez personnaliser votre manière de jouer grâce à un système de niveaux et de points de compétence. Il sera également possible d’améliorer vos balais, et pas seulement de changer leur apparence. Vous aurez enfin la possibilité de créer votre propre personnage de A à Z, ou d’incarner l’un des personnages emblématiques de l’univers du sorcier. On retrouvera enfin un style graphique cartoon assumé, complètement à l’opposé du précédent jeu, Hogwarts Legacy.