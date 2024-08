Harry Potter Champions de Quidditch : sortie, prix, gameplay, modes, tout savoir

Après le succès d’Hogwarts Legacy, Warner Bros. Games avait officialisé la préparation d’un jeu compétitif en ligne basé sur le Quidditch, la discipline phare des sorciers dans l’univers d’Harry Potter. Un an après, nous approchons de la sortie du titre. En cette occasion, nous avons réuni dans ce dossier tout ce qu’il y a à savoir sur Harry Potter: Champions de Quidditch, le prochain titre d’Unbroken Studios.

Le jeu en édition numérique sortira le 3 septembre 2024 en version Standard et Deluxe sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, mais aussi sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible dès le jour de son lancement sur le Playstation Plus. Une édition Deluxe physique est également prévue pour le 8 octobre 2024, exclusivement sur Playstation (PS4 et PS5) et Xbox (Series X/S et One).

Voici les bonus inclus dans la version Deluxe :

2 000 pièces d’or

Pack de la maison Serpentard : skin de balai Chasse-orage Ouragan + uniforme de voyage+ emblème du blason

: skin de balai Chasse-orage Ouragan + uniforme de voyage+ emblème du blason Pack de la maison Poufsouffle : skin de balai Chasse-orage Tempête de sable + uniforme de voyage + emblème du blason

: skin de balai Chasse-orage Tempête de sable + uniforme de voyage + emblème du blason Pack de la maison Serdaigle : skin de balai Chasse-orage Cyclone + uniforme de voyage + emblème du blason

: skin de balai Chasse-orage Cyclone + uniforme de voyage + emblème du blason Pack de la maison Gryffondor : skin de balai Chasse-orage Tempête de feu + uniforme de voyage + emblème du blason

💰 Quel est le prix d’Harry Potter: Champions de Quidditch ?

Le jeu peut dès à présent être précommandé sur les stores des consoles, ainsi que sur PC via Steam et Epic Game Store. Il est disponible à partir de 29,99 € dans sa version Standard. L’édition Deluxe est pour sa part proposée à 39,99 €. Consultez notre article dédié à la précommande si vous souhaitez en savoir plus sur les bonus de précommande, et également pour savoir où vous procurer le jeu au prix le plus bas.

Harry Potter: Champions de Quidditch Edition Deluxe physique (PS5) Edition Deluxe physique (PS4) Edition Deluxe physique (Xbox Series/One) Edition Deluxe numérique (Switch) Cdiscount 35.99€

Fnac 39.99€

E.Leclerc 39.99€

Amazon 39.99€ Cdiscount 34.99€

Fnac 39.99€

E.Leclerc 39.99€

Amazon 39.99€ Cdiscount 34.99€

Fnac 39.99€

E.Leclerc 39.99€

Amazon 39.99€ Cdiscount 35.99€

Fnac 39.99€

E.Leclerc 39.99€

Amazon 39.99€

🕹️ Quel sera le gameplay de ce jeu Harry Potter ?

Exit l’action-aventure d’Hogwarts Legacy, car Champions de Quidditch fera la part belle au sport. Comme vous vous en doutez, il sera ici question de se plier aux règles du Quidditch. C’est donc à dos de balais magique que vous affronterez les joueurs des équipes adverses dans des rencontres à la Rocket League. Le but étant de marquer le plus de points possibles en lançant le Souafle, une balle, à travers les trois anneaux disposés dans le camp adverse, tout en évitant les coups des cognards. Enfin, pour gagner la partie, il faudra bien évidemment attraper le Vif d’or, une petite balle ailée qui ne se laisse pas avoir si facilement.

Au Quidditch, deux équipes de sept joueurs s’affrontent et chaque joueur rempli son rôle en occupant un poste différent. Vous pourrez ici choisir de jouer un attrapeur, un poursuiveur, un batteur ou un gardien. De ce fait, vous pourrez vous essayer à différents styles de jeu. Ce qui promet de diversifier le gameplay. Au fil de vos progrès, vous débloquerez des points de compétences que vous pourrez utiliser pour personnaliser votre façon de jouer, et améliorer vos balais.

Vous aurez la possibilité d’incarner l’un des personnages de l’œuvre phare de J. K. Rowling, ou bien de concevoir votre propre avatar selon vos goûts, grâce à un éditeur de personnage très complet. Vous retrouverez par ailleurs des arènes emblématiques du monde des sorciers, comme le Terrier des Weasley ou l’arène de la Coupe du Monde de Quidditch, ainsi que des terrains de jeu inédits.

La vidéo ci-dessous dévoile un peu de gameplay, ainsi que deux écoles de magie jamais vues dans un jeu vidéo Harry Potter : celles de l’Académie de Beauxbâtons, et de l’Institut Durmstrang, avec leurs arènes respectives.

Les graphismes plus réalistes du précédent opus laisse également la place à un style animé et coloré, plus enfantin. Une patte généralement plus appréciable dans les jeux de sport.

🎮 Quels seront les modes de jeu dans Harry Potter: Champions de Quidditch ?

Le mode Carrière vous permettra de vous perfectionner et de gravir les échelons jusqu’à la prestigieuse Coupe du Monde de Quidditch. Vous pourrez également participer à des matchs amicaux, en constituant votre équipe, et en choisissant votre terrain et votre niveau de difficulté. Les deux modes précédents pourront être joués en solo, ou en coop en ligne, par équipe de trois joueurs. Le mode JcJ vous permettra par ailleurs d’affronter d’autres équipes lors de matchs en ligne.

🤔 Un abonnement est-il requis pour jouer à Harry Potter: Champions de Quidditch ?

Non, vous n’êtes pas dans l’obligation de vous abonner à un service en ligne pour pouvoir jouer à Harry Potter: Champions de Quidditch. Toutefois, vous n’aurez accès qu’au mode Carrière en solo. Ce qui limitera grandement votre expérience sur le jeu, qui a été pensé avant tout comme un titre multijoueur. Il est cependant précisé qu’une connexion Internet est obligatoire pour pouvoir jouer.

Ainsi, vous devrez souscrire au Playstation Plus, Xbox Game Pass ou Nintendo Switch Online en fonction de votre console, si vous souhaitez profiter de tout le potentiel du jeu et vous mesurer à d’autres joueurs dans les modes compétitifs et coopératifs.