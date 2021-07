Honor Magic 3 5G : on connait la fiche technique des smartphones qui seront présentés le 12 août

D’après les informations de @hereYashRaj sur Twitter, les Honor Magic 3 Pro 5G et Magic 3 5G feront partie des smartphones les plus puissants du marché, puisqu’ils sont équipés de composants très haut de gamme.

Honor Magic 3 Pro 5G – Crédit : @hereYashRaj / Twitter

Les Honor Magic 3 5G et Magic 3 Pro 5G seraient propulsés par le nouveau Snapdragon 888+ de Qualcomm, une version overclockée du processeur Snapdragon 888. Tous deux seraient équipés d’écrans incurvés QHD+ (2772 x 1344 pixels) AMOLED 120 Hz de 6,76 pouces, protégés par du verre Gorilla Glass Victus et compatibles HDR10+.

La version classique serait équipée d’une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 66 W et 50 W en sans-fil, tandis que la version Pro disposerait d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 100 W et la recharge rapide sans fil 50 W. Nous n’avons aucune information concernant les caméras des smartphones.

Les smartphones devraient arriver en France

Honor devrait revenir en France avec la présentation des Honor 50 SE 5G, 50 et 50 Pro le 12 août prochain. Le fabricant devrait profiter de l’événement pour annoncer sa nouvelle série Honor Magic 3, qui devrait être disponible au même moment.

Pour l’instant, nous ne savons pas à quel prix les smartphones seront proposés ici, mais le Honor Magic 3 5G devrait être disponibles en versions 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage et 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. La version Pro serait, elle, proposée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Pour rappel, les smartphones Honor profiteront désormais des services de Google, puisque le fabricant n’est plus la propriété de Huawei. En effet, Huawei s’est récemment séparé d’Honor pour 15 milliards de dollars, ce qui permet désormais à ce dernier de ne plus être impacté par les sanctions américaines. Tous les smartphones fonctionneront avec la surcouche Magic UI 5.0 du fabricant, basée sur Android 11. Il faudra attendre le 12 août prochain pour en savoir davantage.

Source : @hereYashRaj