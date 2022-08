House of the Dragon : Matt Smith estime avoir « trop » de scènes de sexe

Si les scènes de violences sexuelles ne seront pas montrées dans House of the Dragon, la série sera tout de même truffée de séquences d’ébats. Un peu trop au goût de Matt Smith, l’interprète du prince Daemon Targaryen.

Matt Smith dans House of the Dragon – Crédit : HBO

Plus que quelques jours à patienter avant la sortie du préquel de Game of Thrones. House of the Dragon adapte à l’écran le livre Feu et Sang de George R. R. Martin. La série expliquera notamment les prémices de la chute de la Maison Targaryen. Alors que Game of Thrones avait suscité de vives polémiques en raison de sa représentation graphique de la violence sexuelle, le spin-off n’éludera pas cet aspect.

Pour autant, la violence sexuelle sera abordée autrement dans House of the Dragon : « Nous ne décrivons pas de violence sexuelle dans la série, nous traitons ce genre de cas hors écran et montrons à la place les conséquences et l’impact sur la victime ou, dans un cas précis, sur la mère de l’agresseur », précise la productrice exécutive Sara Hess.

House of the Dragon comportera de nombreuses séquences sexuelles

Toujours est-il qu’il y aura bien des scènes d’ébats sexuels dans la série. Matt Smith, qui campera le rôle de Daemon Targaryen, confie à Rolling Stone qu’il y en aura un paquet. À tel point qu’il demandait fréquemment si cela était vraiment nécessaire. « Oui », lui rétorquait invariablement l’équipe de tournage, ces séquences coquines étant présentes dans l’ouvrage source.

À lire > Game Of Thrones : le viol de Sansa a été « le pire jour de ma carrière », raconte l’acteur Iwan Rheon

« Faut-il adapter avec fidélité les livres ou les diluer pour coller avec l’époque [dans laquelle nous vivons] ? Je pense que notre devoir est de mettre en scène les livres avec sincérité et honnêteté, tels qu’ils ont été écrits », reconnaît l’acteur. Ce dernier apparaîtra notamment dans de nombreuses scènes de sexe. « Un peu trop si vous me demandez », admet-il dans l’interview.

En attendant la sortie des premiers épisodes, prévue pour le 21 août sur HBO et OCS, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à la bande-officielle de House of the Dragon.