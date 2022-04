HP : l’écran OLED de son PC portable pliable de 17 pouces serait recouvert d’un film en polyimide

Au CES 2022 qui s’est déroulé plus tôt cette année, LG a dévoilé un écran OLED pliable de 17 pouces pour les ordinateurs portables. La firme sud-coréenne concurrence effectivement Samsung avec des écrans pliables aussi résistants qu’un verre trempé. Le premier client de LG pour l’écran OLED pliable de 17 pouces n’est autre que HP. La marque devrait présenter plus tard cette année son nouveau fleuron.

HP Spectre x360 – Crédit : HP

Les détails sur le prochain PC portable pliable de HP sont encore plutôt vagues. Selon un nouveau rapport de The Elec, SK IE Technology produirait le revêtement de l’écran OLED pliable. SK IE Technology est une filiale de SK Group, l’un des plus grands chaebols sud-coréens. Le revêtement serait un film en polyimide. La plupart des smartphones pliables comme l’OPPO Find N que nous avons eu l’occasion de prendre en main sont recouverts d’une couche de verre ultra-fin appelé « Ultra Thin Glass » (UTG) en anglais.

SK IE Technology vendrait les films en polyimide à HP à moitié prix par rapport à la concurrence

Il n’y a pas encore de consensus quant aux revêtements des écrans pliables des ordinateurs portables. Les fabricants utilisent généralement deux types de revêtements pour les écrans pliables. Le film en polyimide et la couche de verre ultra-fin ont leurs propres avantages et inconvénients. Les téléphones pliables utilisent actuellement l’UTG. Néanmoins, le premier Galaxy Fold de Samsung avait un film en polyimide, par exemple.

En tout cas, The Elec a déclaré que : « SK IE Technology fournira le film en polyimide transparent qui est utilisé comme revêtement d’écran sur l’ordinateur pliable de HP. La société sera le fournisseur exclusif des films et a obtenu la commande en les proposant à la moitié du prix des offres concurrentes ». Selon les dernières rumeurs, le PC portable pliable de HP aura un écran 4K d’une taille compacte de 11 pouces qui se déplie pour atteindre une diagonale de 17 pouces. Les utilisateurs profiteraient ainsi à la fois d’une excellente portabilité et d’un agréable confort d’affichage.

Enfin, SK IE Technology et LG expédieraient chacun 10 000 écrans pliables et films en polyimide. Avec des coûts de production plus faibles (environ 8 $ par film au lieu des 15 à 20 $ de la concurrence), HP a peut-être prévu de lancer son PC portable pliable à un prix plus abordable que la concurrence cette année. Pour rappel, l’Asus Zenbook Fold 17 OLED sera bientôt commercialisé à partir de 3 999 €.

Source : Notebook Check