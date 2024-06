Il pousse sa nouvelle Tesla Model 3 à 230 km/h sur l’autoroute, les gendarmes le rattrapent

© Tesla

La Tesla Model 3 est largement capable de franchir la barre des 200 km/h. Sauf qu’en dehors des circuits privés, la loi interdit d’atteindre une telle vitesse en France, la limite maximale étant de 130 km/h sur les autoroutes. Cela n’a pas empêché cet automobiliste du Tarn-et Garonne d’appuyer sur le champignon. Problème, il ne se trouvait par sur une “Autobahnen”, portion d’autoroutes allemandes où il n’y a pas de limitation…

Ce programmateur informatique venait de faire l’acquisition d’une Tesla Model 3, relate le média régional La Dépêche. Curieux de tester la vitesse de pointe de son nouveau bolide électrique, le trentenaire a décidé de mettre le pied au plancher alors qu’il se trouvait sur l’A62. Problème, des gendarmes étaient justement déployés pour contrôler les excès de vitesse. Et ils n’ont pas manqué de flasher sa Tesla à une vitesse de… 229 km/h, soit quasiment 100 km de plus que la vitesse autorisée.

Il se rend coupable d’un énorme excès de vitesse au volant de sa Tesla Model 3

Logiquement, les gendarmes l’ont pris en chasse pour l’arrêter. L’homme domicilié à Agen sera jugé prochainement et il risque de lourdes sanctions. Son permis a d’ailleurs déjà été suspendu pour au moins six mois. La suspension pourrait ensuite être prolongée pour une durée allant jusqu’à trois ans. Par ailleurs, six points ont été retirés automatiquement de son permis de conduire et sa Tesla flambant neuve a été immobilisée, comme le prévoit la loi.

L’homme n’est toutefois pas au bout de ses peines. Il devra bientôt répondre de ses actes devant la justice. L’informaticien risque notamment jusqu’à 1500 euros d’amende. Le procès permettra aussi de déterminer pendant combien de temps son permis restera suspendu.

Tout récemment, Tesla s’est également invité dans la rubrique faits divers mais aux Etats-Unis. Une voiture roulant en Autopilot a percuté une voiture de police, mettant à nouveau en question la fiabilité du système.

Source : La Dépêche