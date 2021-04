Instagram : les influenceurs pourront bientôt gagner plus d’argent avec de nouvelles fonctionnalités

Instagram vient d’annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités dédiées aux influenceurs et aux créateurs de contenus. Selon Mark Zuckerberg, il y a besoin de plus de « créateurs de la classe moyenne » qui gagneront de l’argent en recommandant des produits.

Mark Zuckerberg veut rendre Instagram encore plus accessible aux influenceurs et créateurs de contenus. Il vise plus particulièrement ceux de « la classe moyenne ». Il s’agit des utilisateurs qui n’ont pas forcément des millions de followers sur la plateforme. Le PDG de Facebook a annoncé toutes les nouvelles fonctionnalités à venir lors d’un stream en direct avec le directeur d’Instagram, Adam Mosseri.

Instagram sur mobile – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

En plus de travailler sur une application Instagram destinée aux enfants, Facebook va introduire de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux influenceurs de percevoir une rémunération sur la plateforme.

Des Creator Shops sur Instagram pour permettre aux influenceurs de vendre leurs produits

La première fonctionnalité à venir est celle des « Creator Shops » ou des magasins de créateur. L’e-commerce est déjà présent sur Instagram, mais il était pour l’instant uniquement dédié aux entreprises, et non aux influenceurs. Mark Zuckerberg a expliqué que : « nous voyons également beaucoup de créateurs créer des boutiques, et une partie du modèle commercial de créateur de contenu est que vous créez un excellent contenu, puis vous pouvez vendre des produits, et donc avoir des boutiques de créateurs est génial ».

De plus, le PDG de Facebook a également mentionné un système de rémunération. Il concerne les créateurs de contenu qui recommandent des produits en les mettant en avant. Les influenceurs obtiendront donc une partie des ventes des produits qu’ils recommandent à leur communauté. Instagram qui travaille aussi sur les recherches de publications par mots-clés s’orientera ainsi sérieusement vers les influenceurs. Il veut leur donner envie de continuer à fréquenter la plateforme plus souvent que celles des concurrents.

Enfin, Instagram qui va limiter les interactions entre adultes et mineurs sur la plateforme accueillera aussi bientôt une marketplace (marché numérique). Elle sert à connecter directement les influenceurs avec les marques. D’après Mark Zuckerberg, cette fonctionnalité serait particulièrement utile pour les nouveaux influenceurs. Ceux qui n’ont pas un nombre extraordinaire de followers en bénéficieraient également. En effet, ces derniers sont généralement délaissés par les marques qui préfèrent traiter avec les créateurs de contenu les plus populaires. Néanmoins, nous n’avons encore aucune information sur le fonctionnement des nouveautés annoncées ci-dessus par Mark Zuckerberg.

Source : Engadget