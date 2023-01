iOS 16.3 : quelles nouveautés pour la mise à jour iPhone ?

La prochaine mise à jour des iPhone, iOS 16.3, devrait arriver dans le courant de la semaine prochaine. À quoi s’attendre ? On vous récapitule ici toutes les nouveautés apparues dans la version bêta de la mise à jour du système d’exploitation d’Apple.

iOS 16 © Getty Images

iOS 16.3 arrivera la semaine prochaine avec quelques corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités clés. La dernière mise à jour logicielle pour le système d’exploitation mobile d’Apple est déjà en cours de déploiement pour les utilisateurs sur le canal bêta. La version publique devrait arriver mardi ou mercredi.

Quoi de neuf avec iOS 16.3 ?

iOS 16.3 va apporter un bon nombre de corrections de failles de sécurité et de bugs en tout genre. Vous ne déclencherez plus d’appels SOS d’urgence en cas d’accident par exemple, car l’action vous demandera désormais de maintenir le bouton d’alimentation et l’une des touches de volume enfoncés, puis de les relâcher pour effectuer l’action.

Un bug qui rendait les fonds d’écran noirs aurait également été corrigé. Un autre bogue qui rendait affichait des lignes horizontales sur l’iPhone 14 Pro Max a par ailleurs été éliminé. Certains problèmes avec Siri ont aussi été résolus, notamment ceux concernant la lecture de musique et les demandes émises par CarPlay.

À lire : iPhone : 5 fonctionnalités bien pratiques avec iOS 16

Un nouveau fond d’écran Unity honorant le Mois de l’histoire des Noirs devrait faire son apparition. Plus important encore, iOS 16.3 va introduire les clés de sécurité pour l’identifiant Apple, qui vous permettent d’ajouter une autre couche de sécurité à votre compte Apple ID en exigeant une clé de sécurité physique lors de l’authentification à deux facteurs.

iOS 16.3 ajoute également la prise en charge du HomePod 2e génération sorti hier. Si vous êtes sur le canal bêta, votre téléphone devrait déjà avoir commencé à télécharger la mise à jour en arrière-plan, alors n’hésitez pas à consulter le menu correspondant dans les paramètres.