iOS 17.5 : Apple va enfin corriger le bug qui casse le contrôle parental

Sur les smartphones d’Apple, il est possible de configurer la fonctionnalité Temps d’écran. Celle-ci permet d’imposer des limites d’utilisation sur l’iPhone de votre enfant mais aussi de bloquer des sites Web et des applications spécifiques. Or depuis 2020, une faille préoccupante permet aux jeunes utilisateurs de contourner le contrôle parental, s’exposant ainsi à des contenus inappropriés. Bonne nouvelle pour les parents, Apple va enfin rectifier le tir.

Ces dernières années, plusieurs failles de l’option Temps d’écran ont été documentées par la communauté. En 2023, Apple s’est ainsi attelé à corriger un bug qui réinitialisait les paramètres de temps d’écran configurés par les parents. Mais un problème subsiste toujours. Pour contourner le blocage de certains sites Web, il est possible d’écrire une suite de caractères spécifiques dans la barre d’adresse du navigateur Safari. Cela a pour effet de faire sauter le verrou du contrôle parental configuré en amont.

Apple va corriger la faille de la fonctionnalité Temps d’écran

Le bug a été découvert en 2020 par Andreas Jägersberger et Ro Achterberg. Les chercheurs en cybersécurité ont fait remonter le souci au constructeur. Estimant qu’il ne s’agissait pas d’une faille, Apple les a alors renvoyés vers son outil Feedback qui permet de signaler des bugs. Les chercheurs ont transmis leur rapport mais la pomme ne l’a pas pris en considération.

Ils ont tenté ensuite une nouvelle fois d’alerter Apple. Le fabricant a martelé que le problème n’était pas lié à la sécurité du système d’exploitation. Après ces signalements vains, les deux experts ont finalement contacté le Wall Street Journal tout récemment pour révéler au grand public l’existence de cette faille.

Le média a interrogé Apple qui a reconnu l’existence du problème ; lequel “pourrait permettre aux utilisateurs de contourner les restrictions de contenus réseau“. La pomme devrait corriger le souci dans la prochaine mise à jour iOS 17.5.2 qui succèdera à iOS 17.5.1.