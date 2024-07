iOS 18 : surprise, la lampe torche de l’iPhone fonctionne différemment !

Crédit : Envato

C’était l’une des nouveautés apportées par la bêta développeur d’iOS 18 : un changement du fonctionnement de la lampe torche de l’iPhone. Désormais disponible dans la bêta publique d’iOS 18, tout le monde peut s’essayer à cette lampe de poche revisitée. Celle-ci offre davantage de contrôles et une expérience tout à fait sans précédent sur un smartphone.

La lampe de poche dans iOS 18 se transforme en projecteur

Sur la page de son site dédié à iOS 18, Apple dévoilait un centre de contrôle complètement revisité, avec de nouvelles possibilités de personnalisation. Le contenu exact de la mise à jour n’était pas cependant pas complètement connu et rien n’indiquait le changement à venir pour la lampe de poche. Mais voilà qu’avec la bêta, les utilisateurs découvrent un flash qui peut se transformer en véritable spotlight !

Depuis iOS 17, il est possible de régler la luminosité de la lampe de poche de l’iPhone, d’une intensité de zéro à quatre. Mais avec iOS 18, Apple pousse encore le contrôle plus loin, dans une interface amusante. Concrètement, il est désormais possible de contrôler avec plus de finesse l’intensité du flash. Surtout, vous pouvez maintenant régler la mise au point, c’est-à-dire l’angle de la lampe : de quoi créer un rayon de lumière qui va tout droit.

Comment contrôler la nouvelle lampe torche dans iOS 18 ?

En activant la lampe de poche sur un iPhone récent, une fenêtre s’affichera en surimpression. Cette fenêtre montrera la lampe de poche allumée ou éteinte, avec son éclat illustré (voir ci-dessous). En faisant glisser le doigt vers la gauche ou la droite, l’angle change. Déplacez votre doigt de haut en bas ou inversement et la luminosité est modifiée. On parie que cette fonction sera bien utile pour profiter des améliorations de l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro.

Nul doute que les équipes d’Apple se sont beaucoup diverties à mettre au point cette mise à jour de la lampe de poche. Celle-ci est désormais quasiment un jouet : parfait pour amuser la galerie en soirée.

iOS 18 sera officiellement disponible pour tous les iPhone éligibles cet automne, mais si vous souhaitez essayer la nouvelle lampe de poche ou d’autres fonctionnalités, il est déjà possible d’installer la bêta publique du système d’exploitation mobile dès maintenant. Bien entendu, il s’agit d’une version promptes aux bugs et potentiellement à une réduction de l’autonomie de la batterie du smartphone.