iPhone 12 Studio : Apple vous permet d’essayer virtuellement les combinaisons d’accessoires MagSafe

Sur cette page, vous pouvez choisir parmi les modèles d’iPhone 12 et les personnaliser un étui ou un portefeuille MagSafe de différentes couleurs. Vous pouvez également sauvegarder le look en lui donnant un nom et revenir plus tard pour l’acheter.

iPhone 12 Studio – Crédit : Apple

Afin de réduire le temps que vous passez en ligne ou dans les magasins à essayer de trouver la combinaison qui correspond à votre style, Apple a lancé un nouveau site mobile qui vous permettra d’essayer toutes les combinaisons d’accessoires possibles.

Pour rappel, MagSafe utilise des aimants placés à l’intérieur de l’iPhone pour recharger le téléphone sans fil. Les accessoires officiels MagSafe comprennent un chargeur sans fil à 45,00 euros, des coques à 55,00 euros, un porte-cartes à 65,00 euros et un chargeur MagSafe Duo qui sera prochainement vendu à 149 euros. Ce dernier a déjà reçu la certification NRRA en Corée, son lancement devrait alors être imminent.

Récemment, nous vous annoncions que la recharge sans fil MagSafe d’Apple est plus lente sur l’iPhone 12 mini qu’avec les autres modèles. En effet, celle-ci serait plafonnée à 12W, contre 15W sur l’iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Cependant, il faut faire attention avec cette recharge sans fil, car ce qu’Apple ne dit pas, c’est qu’elle peut abîmer les coques, démagnétiser les cartes et faire chauffer l’iPhone. Il faudra donc faire très attention en l’utilisant.

Comment fonctionne le site internet ?

Le site web de l’iPhone 12 Studio commence par vous demander de choisir l’un des quatre modèles d’iPhone 12 disponibles. Vous pouvez ensuite choisir l’une des différentes couleurs disponibles pour chaque modèle, une couleur pour un étui MagSafe et une couleur pour un portefeuille MagSafe.

Un aspect intéressant de cet outil est qu’il vous permet de télécharger la combinaison finale dans un format qui est parfait pour le partage sur les médias sociaux. En effet, l’image qui en résulte comprend le hashtag #iPhone12Studio, qui encourage les gens à partager leurs créations avec le monde entier.

