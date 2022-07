iPhone 14 : les modèles standards seront bien moins puissants que les Pro

L’iPhone 14 Pro et l’‌iPhone 14 Pro‌ Max disposeront tous deux de 6 Go de RAM et d’un type de mémoire plus récent et plus rapide, selon un rapport publié aujourd’hui par DigiTimes.

Concept d’iPhone 14 © Ian Zelbo, Front Page Tech

Les rumeurs selon lesquelles les iPhone 14 haut de gamme seront bien plus puissants que les iPhone 14 standards semble se confirmer. L’iPhone 14 Pro et l’‌iPhone 14 Pro‌ Max disposeront tous deux de 6 Go de RAM et d’un type de mémoire plus récente et plus rapide, selon un rapport publié aujourd’hui par DigiTimes.

iPhone 14 : 6 Go de RAM pour tous les modèles, mais une version plus rapide pour les Pro

Comme nous vous l’avions déjà indiqué dans notre dossier complet sur l’iPhone 14, ce nouveau rapport affirme que les modèles haut de gamme de la prochaine gamme d’iPhone comprendront 6 Go de RAM LPDDR5, un type de mémoire plus rapide et plus efficace par rapport aux anciennes normes. Les iPhone actuels sont équipés de LPDDR4X, cela devrait donc continuer à être le cas pour les modèles d’iPhone 14 standard.

Contrairement à la série iPhone 13, qui commence à 4 Go de mémoire, tous les iPhone 14 disposeront de 6 Go de RAM. La mémoire LPDDR5 sur les iPhone haut de gamme se traduira par de meilleures performances par rapport aux modèles standard. Ils seront également plus économes en énergie. Pour rappel, la gamme se présentera comme suit :

iPhone 14 : 6 Go (LPDDR4X)

iPhone 14 Max : 6 Go (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro : 6 Go (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Max : 6 Go (LPDDR5)

Contrairement aux précédents iPhone, seuls les modèles haut de gamme ‌iPhone 14 Pro‌ et ‌iPhone 14 Pro‌ Max seront alimentés par la nouvelle puce Bionic A16. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo l’a une fois de plus confirmé, alors que les modèles ‌standards conserveront la puce A15.

Nous ne sommes qu’à environ deux mois du moment où Apple devrait annoncer l’‌iPhone 14‌ lors de son événement annuel d’automne. De nouveaux iPhone, Apple Watch et AirPods seraient dans les cartons de la firme de Cupertino.

Source : DigiTimes