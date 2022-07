Les iPhone standards ne profiteront plus des toutes dernières puces Apple

Plus de chargeur, plus d’écouteurs… Et bientôt plus de nouveau SoC pour les futurs iPhone d’entrée et de milieu de gamme. Dès l’iPhone 14, seuls les modèles « Pro » bénéficieront de la dernière puce d’Apple, l’A16. Les modèles standards se contenteront désormais d’anciennes générations.

Concept d’iPhone 14 © Ian Zelbo, Front Page Tech

Nouvelle stratégie chez Apple. Après avoir arrêté de fournir un chargeur dans la boîte de ses iPhone, puis avoir enlevé les écouteurs EarPods filaires, un rapport intrigant du célèbre analyste Ming-Chi Kuo révèle qu’Apple pourrait conserver ses nouvelles générations de puces aux modèles Pro.

Afin d’inciter à privilégier les modèles haut de gamme ?

Comme nous vous l’avions expliqué dans notre dossier complet et dédié à l’iPhone 14, la nouvelle puce A16 d’Apple devrait être exclusivement réservée aux modèles d’iPhone 14 Pro, selon de récentes rumeurs. Les iPhone 14 standards recevront la puce A15, qui date de l’année dernière.

Dans un nouveau rapport, Kuo affirme que les modèles d’iPhone d’entrée de gamme et de milieu de gamme ne profiteront pas non plus des nouvelles puces d’Apple à l’avenir, la société ayant changé de stratégie commerciale.

Ainsi, et suite au rapport de Kuo, 9to5Mac et Bloomberg ont confirmé auprès de sources indépendantes que seuls deux des quatre modèles d’iPhone 14 recevront la nouvelle puce A16, plus rapide. Bien que certains analystes pensent qu’Apple utilisera une version plus puissante de la puce A15 avec 6 Go de RAM au lieu de 4 Go dans ses nouveaux smartphones, l’architecture sera la même que celle trouvée dans les puces de l’iPhone 13.

Apple devrait annoncer quatre nouveaux modèles d’iPhone cette année : iPhone 14, iPhone 14 Max (une version plus grande de 6,7 pouces qui remplacera l’iPhone mini), iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Alors que les modèles réguliers d’iPhone 14 conserveront le même design que l’iPhone 13 avec des mises à niveau internes minimales, la gamme Pro attirera plus d’attention avec un nouveau design pour l’écran et d’importants changements pour l’appareil photo.

Source : 9To5Mac