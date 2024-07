Votre TV est lente ? Voici 6 astuces pour améliorer instantanément ses performances

Vous trouvez que votre téléviseur est lent ou qu’il rame ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. De nombreux téléviseurs intelligents souffrent de ce problème. Voici six réglages simples qui peuvent instantanément améliorer les performances de votre télé et rendre votre expérience de visionnage plus fluide.

Quelques astuces basiques pour améliorer les performances de votre TV © Envato

Vous trouvez que votre téléviseur intelligent a perdu de sa réactivité ? Il se fige sans raisons, met du temps à s’allumer, s’éteindre ou vous avez la sensation qu’il ne répond plus à la télécommande ? Vous n’êtes pas le seul à subir ce genre de désagréments.

Heureusement, quelques réglages simples peuvent vous aider à améliorer les performances de votre téléviseur à écran plat. On fait le tour des solutions les plus efficaces.

1. Redémarrer et réinitialiser votre Smart TV

Parfois, le remède le plus simple est aussi le plus efficace. Commencez par un bon vieux redémarrage. Rendez-vous dans le menu des paramètres de votre téléviseur et sélectionnez l’option « Redémarrer ». Cela fermera les applications et processus en arrière-plan, libérant ainsi des ressources.

Pour aller plus loin, débranchez complètement le câble d’alimentation et attendez environ 30 secondes avant de le rebrancher. Cela permet au téléviseur de se réinitialiser complètement et peut résoudre de nombreux problèmes.

2. Vider le cache et supprimer les applications inutilisées

À l’instar des ordinateurs et des smartphones, votre téléviseur garde des données temporaires dans un cache pour accélérer son démarrage. Mais avec le temps, ce cache peut se remplir et ralentir les performances. Dans les paramètres de votre téléviseur, cherchez l’option pour vider le cache. Si certaines applications comme Netflix ou YouTube posent problème, vous pouvez aussi vider le cache de ces applis spécifiques.

Votre téléviseur dispose d’une mémoire vive (RAM) limitée, ce qui influe sur sa rapidité et son efficacité pour le streaming. Contrairement aux ordinateurs, vous ne pouvez pas augmenter la RAM de votre téléviseur, car elle est intégrée à la carte mère. Cependant, vous pouvez optimiser l’utilisation de la RAM en désinstallant les applications que vous n’utilisez pas et en fermant celles qui fonctionnent en arrière-plan.

Pensez également à supprimer les fichiers multimédias inutiles ou à les transférer sur un disque dur externe pour libérer de l’espace.

3. Vérifier les mises à jour logicielles et du firmware

Il est essentiel de mettre régulièrement à jour votre téléviseur pour corriger les bugs, appliquer les correctifs de sécurité et améliorer son fonctionnement global. Les fabricants publient des mises à jour pour optimiser le système d’exploitation, les applications et les pilotes.

Un logiciel obsolète peut entraîner divers problèmes, comme des incompatibilités avec les nouvelles applications ou des blocages. Les mises à jour incluent souvent des améliorations de performance qui réduisent l’utilisation des ressources et offrent une expérience plus fluide.

Vérifiez les paramètres de mise à jour pour vous assurer que votre téléviseur utilise la dernière version du logiciel. On les trouve souvent tout en bas des menus.

4. Vérifier la connexion Internet ou les problèmes de réseau

Une connexion Internet stable et rapide est cruciale pour un téléviseur intelligent. Une connexion instable peut provoquer des mises en mémoire tampon, des pixels bizarres à l’écran et d’autres problèmes de streaming. La qualité du signal Wi-Fi et les interférences avec d’autres appareils peuvent également affecter sa performance.

Pour améliorer la connexion, commencez par éteindre votre routeur (votre box Internet) en le débranchant pendant environ 30 secondes. Cela réinitialise sa connexion. Si possible, rapprochez le routeur de votre téléviseur pour réduire les obstacles.

Vous pouvez aussi utiliser un amplificateur Wi-Fi ou connecter votre téléviseur directement à Internet avec un câble Ethernet pour une connexion plus rapide et plus stable. N’hésitez pas aussi à lire notre guide complet pour améliorer les performances de votre connexion à Internet.

5. Installer une application d’optimisation pour téléviseur

Certaines applications disponibles en téléchargement peuvent aider à améliorer les performances de votre téléviseur. Ces applications sont conçues pour optimiser différents aspects de votre téléviseur intelligent, comme les paramètres d’image, la qualité sonore et la connectivité Internet. Elles offrent également des outils pour diagnostiquer et résoudre les problèmes courants.

Des applications telles que TV Optimization Guru, Fast Optimizer et THX Tune-Up peuvent vous aider à améliorer les performances de votre téléviseur en gérant les processus en arrière-plan, en vidant le cache et en optimisant l’utilisation de la mémoire.

Avant de télécharger, vérifiez la compatibilité avec votre modèle de téléviseur (une simple recherche en ligne devrait suffire). Notez que certaines de ces applications peuvent nécessiter un abonnement ou des achats intégrés pour débloquer toutes les fonctionnalités.

6. Dernière solution : la réinitialisation d’usine

Si rien ne fonctionne, il est peut-être temps de tenter la réinitialisation d’usine. Cette opération effacera toutes les données (téléchargements), les applications et les paramètres personnels — tout ce qui n’était pas préinstallé d’origine sur votre téléviseur.

Rendez-vous dans les paramètres avancés et choisissez l’option « Réinitialisation d’usine » pour restaurer votre téléviseur à son état initial. Utilisez cette option en dernier recours. Si, après la réinitialisation, votre téléviseur rencontre toujours des problèmes, contactez le fabricant ou le revendeur pour obtenir une assistance supplémentaire.

