IPTV illégale : votre connexion pourrait être bloquée en cas d’infraction

Orange Belgique pourrait bloquer la connexion ou le flux streaming des utilisateurs d’IPTV illégales

Si ce n’est pas encore le cas, le dirigeant d’Orange Belgique, Xavier Pichon, en parle lors d’une interview

Pour le moment, Orange identifie et bloque les flux illégaux

Ça n’a rien d’une surprise, les IPTV illégales cartonnent dans le monde entier. L’année 2023 l’a prouvé puisque la pratique explose. Les autorités, malgré leurs efforts, n’arrivent pas à enrayer le phénomène. Et si les utilisateurs étaient punis par un blocage appliqué par les FAI ? Orange en parle lors d’une interview.

Les utilisateurs pourraient “voir leurs connexion ou flux de streaming coupés”

L’Italie songe à condamner les clients des IPTV illégales mais ce n’est pas le seul pays d’Europe prêt à prendre une telle décision. La Libre a interrogé Xavier Pichon, dirigeant de la branche belge d’Orange, à propos de cette pratique. L’homme explique que le FAI envisage de couper la connexion aux utilisateurs de ces plateformes sans pour autant que ce ne soit appliqué dans un premier temps.

Xavier Pichon déclare : “Si ce ne sont a priori pas les clients d’IPTV qui seront visés (dans un premier temps) par les ennuis judiciaires (comme certains pirates ou gros revendeurs ont été arrêtés ces derniers temps en Europe), ils risquent tout de même bien de voir leurs connexions ou flux de streaming coupés à l’avenir”.

Pour le moment, Orange identifie les flux IPTV illégaux et procède à un blocage. L’opération reste toutefois peu efficace puisqu’ils sont rapidement remplacés par les pirates. Il s’agit d’une lutte sans fin contre ces plateformes.

Si les IPTV illégales cartonnent autant, c’est notamment face à la multiplicité des programmes répartis sur différentes plateformes. Autrefois salvateurs, les services de SVOD sont de plus en plus coûteux et nombreux. Le téléchargement illégal menace même Netflix, les utilisateurs préfèrent s’abonner à une IPTV illégale pour réduire les coûts. Ce qui ne justifie en rien le piratage, évidemment.

Les ayants droit perdent beaucoup d’argent

Les IPTV illégales représentent un énorme trou dans les finances des ayants droit. La filière sportive et les chaînes de télévision comme beIN perdent respectivement un milliard d’euros et 500 millions d’euros par an. Selon une étude, 5,1% des Français utilisent des plateformes d’IPTV illégales. Il ressort également qu’il s’agit plutôt de CSP+ renseignés à propos de cette technologie.

Selon Xavier Pichon, les autorités ont le pouvoir d’enrayer le phénomène “mais pour le moment, ça bloque à cause de la cohérence administrative et judiciaire”. Le dirigeant de la branche belge d’Orange rassure : “Ça va changer”.

Source : La Libre