The Walking Dead : Tous les détails cachés de la saison 10

La saison 10 de The Walking Dead contient de nombreuses références que les fans n’ont peut-être pas tous remarquées. Retour sur ces détails et easters eggs.

Le dernier épisode de cette saison devait être diffusé en avril dernier. Mais la pandémie a affecté sa production et le grand final a été reporté à octobre. À quelques jours de sa diffusion, il est temps de se replonger dans les épisodes précédents, dans lesquels les showrunners ont comme toujours intégré beaucoup de références.

Michonne et Virgil dans The Walking Dead – Crédit : AMC

Les premiers détails cachés se trouvent bien sûr dans le générique de la saison 10 de The Walking Dead. Les showrunners ont en effet toujours pris plaisir à y intégrer des easter eggs. Dans l’un des plans, on peut voir notamment écrit sur un mur : SILENCE THE WHISPERERS (Faites taire les Chuchoteurs), que l’on retrouve tagué sur les portes des maisons d’Alexandria.

Des références aux premières saisons de The Walking Dead

Les scénaristes de The Walking Dead pensent à tous les détails et font parfois des références à des choses que la plupart des fans ont sûrement oubliées. C’est le cas de la claustrophobie de Carol, dont on a entendu parler pour la première et la dernière fois dans la saison 1 de la série. Dans l’épisode 9 de la saison 10, Daryl y fait soudainement à nouveau référence lorsque Carol a une crise de panique dans une grotte.

D’autres éléments des débuts de Carol dans la série ont également refait surface dans l’épisode 14 intitulé « Regarde les fleurs ». Ce titre fait référence à une réplique de Carol dans l’épisode 14 de la saison 4, dans lequel elle emmène Lizzie cueillir des fleurs avant de lui tirer une balle dans la tête. Le titre de l’épisode 12, « Marche avec nous », semble également être une référence au titre de l’épisode 3 de la saison 3, « Marche avec moi ».

En mémoire de Rick

D’autres moments se font écho à l’intérieur même de la saison 10. Dans le premier épisode, Judith raconte à RJ l’histoire de son père. Évoquant son sacrifice, la petite fille utilise les mots « homme courageux » pour parler de Rick. On retrouve cette expression bien plus tard dans la bouche de Michonne, alors que celle-ci s’apprête à partir à la recherche de l’ancien shérif. Elle s’adresse en effet à RJ en l’appelant « Petit homme courageux ».

Dans l’épisode 13, un autre moment clé fait référence à Rick. Michonne découvre en effet un message gravé sur un iPhone, sur lequel est écrit quelque chose en japonais. Cette phrase se traduit en français par « Crois un peu plus longtemps ».

Les hallucinations de Michonne et Carol

Dans ce même épisode 13, Michonne a des hallucinations dues à la drogue et imagine ce qu’aurait pu être sa vie si elle avait rejoint le clan de Negan. Cette séquence est une référence à l’Enfer de Dante, dans lequel le personnage Virgile conduit Dante dans les cercles de l’Enfer. Dans l’épisode, c’est également Virgil qui emmène Michonne à la base navale dans laquelle elle se retrouve prise au piège.

Carol a elle aussi subi de sombres hallucinations dans l’épisode 3. Victime d’une overdose de pilules, elle imagine soudain un livre dont la couverture fait froid dans le dos. On y voit en effet Carol entourée de ses enfants disparus, dont les gorges sont tranchées.

The Walking Dead tirera bientôt sa révérence, mais avant cela, les fans auront droit à une saison 10 étendue. AMC diffusera en effet six épisodes additionnels en 2021. En attendant, ils découvriront enfin l’épisode final de cette saison le 4 octobre prochain.

The Walking Dead : le spin-off sur Carol et Daryl sera une suite à la série phare

Source : The Walking Dead