Israël veut utiliser des manettes Xbox dans ses chars d’assaut

Le Washington Post rapporte que Génération Z d’Israël, en particulier des joueurs vidéo, a permis de créer une interface de nouvelle génération pour le nouveau véhicule de combat blindé Carmel. Le Carmel utilise également l’IA pour cibler les ennemis et trouver la voie la plus efficace pour avancer.

Crédit : Michael Marais / Unsplash

Israel Aerospace Industries (IAI) et les forces de défense israéliennes ont conçu un prototype de char d’assaut qui est commandé à distance avec une manette de Xbox 360, comme dans un jeu vidéo. Selon les informations, le projet ne se réduit pas à l’utilisation d’un contrôleur. En effet, celui-ci n’est qu’une partie de tout un dispositif qui fournit au responsable toutes sortes de données interactives. Celui-ci est composé de la manette, d’une série d’écrans et de commandes qui indiquent les munitions restantes, une carte et tout l’arsenal disponible. Tout est fait pour se croire dans Call Of Duty.

Le nouveau système de combat a été testé par des soldats de l’armée, ainsi que par des adolescents et des civils familiarisés avec les jeux vidéo. « Je ne veux pas dire qu’il leur a fallu quatre minutes, plutôt quatre heures. Ils sont plus disposés à expérimenter, ils n’ont pas peur de la technologie… cela leur vient naturellement« , a déclaré le commandant de la 7ème brigade blindée de l’armée, Udi Tzur, à propos des performances des jeunes avec le système.

« Ce n’est pas exactement comme jouer à Fortnite, mais parfois ça ressemble à ça. À notre grande surprise, les jeunes développent leurs compétences dans la pratique en très peu de temps. Je vais vous dire la vérité, je ne pensais pas que cela pouvait se faire aussi rapidement« , a-t-il déclaré.

Comment va évoluer le projet ?

La manette n’est qu’un début. S’il elle est approuvée, le Camel utilisera également un casque de jeu, car les ingénieurs recherchent « quelque chose de plus léger et de plus portable« . Meir Shabtai, le directeur général des opérations des systèmes robotiques de l’IAI, estime que la prochaine génération de militaires a grandi en se sentant à l’aise avec ce type de technologie, donc l’utilisation des mêmes applications peut créer un soldat plus efficace. Beaucoup pensent que la manette Xbox One est pour l’instant la meilleure de tous les temps, bien que peu aient prévu qu’elle pourrait contrôler des armes de guerre dans la vie réelle.

Source : WashingtonPost