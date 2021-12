James Bond : pourquoi les personnages secondaires n’ont jamais eu droit à leur spin-off ?

Depuis la naissance de la saga, James Bond a toujours joué en cavalier solitaire. En effet, l’agent secret s’est toujours contenté de ses propres longs-métrages, là ou d’autres franchises ont offerts de nombreux formats à leurs personnages récurrents ou secondaires. Car les aventures de 007 ont de quoi donner de nombreuses idées aux équipes créatives pour développer de nouveaux concepts annexes. Mais cela ne semble absolument pas la priorité de la production. Pour l’heure, il s’agit d’abord de savoir qui prendra la suite de Daniel Craig. Même si Barbara Broccoli n’est pas fermée au développement de nouveaux formats, elle préfère cependant rester prudente.

James Bond : pas de spin-off en vue ! – Crédit : MGM Amazon

Dans une récente interview, la productrice s’explique sur ce choix, allant jusqu’à comparer Bond à un célèbre héros de Shakespeare.

James Bond : pas de programmes dérivés en vue ?

« Bien sûr, nous avons des personnages incroyables comme M ou Q. Mais nous nous sommes toujours refusés à travailler sur un projet sans Bond. Pour nous, ce serait comme faire Hamlet sans Hamlet » explique ainsi Broccoli. En clair, la productrice craint que le public ne soit pas au rendez-vous si 007 n’intervenait pas directement dans un potentiel spin-off ou programme inédit.

Pourtant, une rumeur persistante veut que Phoebe Waller-Bridge soit encore en pleine écriture d’un format dédié à la fille de l’agent secret. Cette dernière s’appellerait Mathilde et pourrait marcher dans les pas de son espion de père. Mais les annonces de Broccoli semblent dire le contraire. Il faut rester prudent sur le sujet, car à Hollywood on aime jouer la carte du suspens et de la technique marketing pour appâter les fans !

Ne jamais dire jamais ! Si pour l’heure, rien de concret ne semble réellement en développement, il n’est pas impossible que les personnages secondaires de la franchise James Bond s’offrent à l’avenir un programme leur étant dédié !

A lire aussi – James Bond : Mourir peut attendre devient le film le plus rentable en période de pandémie

Source : Screenrant