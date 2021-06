Jupiter’s Legacy : Josh Duhamel s’exprime sur l’annulation de la série et son personnage

Ce n’est plus un secret pour personne : Netflix a confirmé l’annulation de la série Jupiter’s Legacy. Après un accueil en demi-teinte et des audiences décevantes, la plateforme préfère se tourner vers de nouveaux projets. Malgré l’amorce d’un cliffhanger redoutable, nous ne connaîtrons jamais la suite ! Le Millarworld pourrait cependant rebondir dans les prochaines années, en repartant sur des bases plus saines, tant en termes de budget que de direction artistique. Interprète de The Utopian, Josh Duhamel s’est enfin exprimé clairement sur le sujet. Son personnage pourrait-il revenir à l’écran ?

Jupiter’s Legacy: Duhamel s’exprime sur le futur – Crédit : Netflix

C’est ce que semble souhaiter le comédien. Déçu de cette annulation prématurée, Duhamel aurait bien quelques idées en tête pour que la série et ses personnages puissent renaître de leurs cendres.

Un retour possible ?

Pour Duhamel, tout cela ressemble à un énorme gâchis. Le comédien pense que la série avait offert une belle amorce et aurait eu besoin de plus de temps pour s’imposer pleinement. Duhamel espère désormais qu’un long-métrage puisse voir le jour. Cela aurait le mérité de clore les intrigues développées au cours de la première (et unique) saison.

« C’est décevant. Nous avons tous été surpris que la série ne soit pas renouvelée. Bien sûr, je savais que nous ne dépasserions jamais deux ou trois saisons. Nous aurions pu offrir une tragédie moderne. Tout cela m’excitait tellement. Mais je suis reconnaissant d’avoir pu participer à ce projet. Nous avons tout fait du très bon boulot. On ne peut rien contre ce genre d’affaires. Je ne sais pas si on reverra mon personnage. Il faudrait vraiment qu’il fasse un long-métrage pour clore les choses » confie ainsi le comédien.

Pour l’heure, un tel projet n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Seul espoir possible : un incursion des personnages dans la nouvelle production Supercrooks. Mais cela n’est pour l’heure qu’une rumeur. Un long-métrage aurait cependant le mérite de « rentabiliser » le coût astronomique des costumes créés pour la série.

Malgré les critiques, le show aura surtout souffert d’une mauvaise gestion et de nombreux conflits interne. Jupiter’s Legacy est devenu un animal indomptable, trop coûteux , pour se faire une place sur la durée. Espérons que Supercrooks redressera la barre comme il se doit.

Source : Screenrant

