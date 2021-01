Justice League : La guerre continue entre Fisher et Warner

La guerre ouverte entre les studios Warner et Ray Fisher repart de plus belle. Le comédien vient de partager un enregistrement de sa plaidoirie dans le cadre de l’enquête ouverte sur les mauvais traitements qu’il a subi.

Hollywood n’en finit plus de trembler ! La guerre entre Fisher et Warner est en passe de devenir le nouveau fer de lance du combat contre le racisme dans l’industrie cinématographique. Évincé du tournage de The Flash, Fisher ne compte pas en rester là. Des propres aveux du comédien, ce dernier préfère perdre toute opportunité de rôle pour dévoiler la vérité sur le comportement douteux de Hamada. Pire, Fisher accuse ouvertement Hamada d’avoir entravé l’enquête et de reporter la faute sur Joss Wheedon et Jon Berg. La Warner, de son côté, tente de discréditer le comédien. Le studio affirme haut et fort que Fisher aurait refusé de collaborer à l’enquête.

Fisher ne désarme pas face à la Warner – Crédit : DC Films

Pour faire cesser ces attaques mensongères, le comédien vient de publier un enregistrement de l’enquêteur indépendant missionné pour faire toute la lumière sur cette affaire décidément bien sinueuse.

Qui remportera la prochaine manche ?

Alors que tout le monde croyait l’enquête terminée, Ray Fisher compte rétablir la vérité. Le départ de Joss Wheedon n’y change rien : Fisher rejette désormais la faute sur la Warner, qu’il accuse ouvertement de mentir. Via son compte Twitter, il publie un fragment d’enregistrement issu de la récente enquête. On y entend distinctement une enquêtrice saluer le courage, la déontologie et la participation du comédien.

“Vous avez été un véritable gentleman et un homme de parole. Et c’est exactement ce que nous avons affirmé aux studios. Vous avez toujours donné des noms, vous n’avez jamais manqué aucun rendez-vous et vous avez toujours donné des informations quand nous en avions besoin. Vous êtes totalement crédible. D’ailleurs, les risques que vous prenez prouvent votre crédibilité. Et les faits parlent d’eux-mêmes” témoigne ainsi l’enquêtrice lors de son échange avec Fisher.

Mais alors pourquoi le studio continue de descendre en flèche Fisher ? Ce n’est pas la première preuve que livre l’acteur sur son honnêteté ! Le 5 septembre dernier, le comédien avait dévoilé un mail prouvant ouvertement sa participation aux commissions d’enquête. Si on en croit les soupçons de Fisher, Hamada continuerait de semer la discorde en coulisses. Si toutes les nouvelles preuves rassemblées par le comédien étaient validées par la justice, la Warner pourrait payer très cher cette affaire.

Fisher compte autour de lui de nombreux soutiens de taille. Bon nombre de ses collègues ont confirmé les agissements de Wheedon. Gal Gadot, l’interprète de Wonder Woman, témoigne en ces termes : “Je suis heureuse que Ray puisse enfin raconter la vérité. Je n’ai pas vécu une bonne expérience avec Joss. J’ai fait remonter ce que je savais au plus haut niveau”.

Racisme, intimidation et propos injurieux : DC et Warner doivent désormais faire front à de nombreuses nouvelles attaques. Il est désormais plus que probable qu’un mouvement plus large risque de naître à Hollywood pour obtenir réparation !

Source : Screenrant