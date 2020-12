Wonder Woman : Patty Jenkins est prête pour les deux prochains volets

Patty Jenkins et son équipe ont déjà planifié les scénarios des deux prochains volets de Wonder Woman. Le troisième film est déjà confirmé par Warner.

Véritable succès populaire, Wonder Woman 1984 a déjà séduit la moitié des abonnés de la plateforme HBO Max. Et malgré la crise sanitaire, le film enregistre déjà 16,7 millions de dollars au box-office. Alors qu’elle travaille activement sur Star Wars Rogue Squadron, Jenkins vient de confirmer que les choses sérieuses sont déjà en route pour les volets 3 et 4 de la franchise. Warner vient officiellement de donner son feu vert pour la suite des aventures de l’amazone interprétée par Gal Gadot.

Wonder Woman confirme déjà son retour – Crédit : Warner Bros

Jenkins a déjà en tête les deux histoires qu’elle souhaite porter à l’écran. Ces deux nouveaux projets permettrons d’achever la série débutée en 2017. La réalisatrice commence à poser les bases des deux projets, suscitant ainsi la curiosité des fans.

Les volets 3 et 4 commencent à se dévoiler

Jenkins entend livrer une version plus aimante et plus morale pour les super-héros impliqués dans son travail. « J’ai déjà en tête deux intrigues. Elles viennent compléter l’histoire que nous racontons actuellement. Et les femmes seront à l’honneur. Elles interviendront d’une manière pure et naturelle. Elles n’auront pas à mystifier leurs natures respectives pour changer le monde » témoigne ainsi la réalisatrice.

La comédienne Diana Prince est d’ores et déjà assurée de retrouver le costume de Wonder Woman pour ces deux suites. Malgré des critiques professionnelles mitigées, le dernier épisode est un vrai carton d’audience. Il n’en fallait pas davantage pour que Warner accélère les choses. Le studio mise sur la rentabilité à tout prix en cette période complexe pour l’industrie cinématographique. Reste à savoir quel planning sera envisagé pour lancer le tournage et la date de sortie officielle.

Pour l’heure, Jenkins ne donne aucun autre détail quant à ses volontés scénaristiques. Cependant, la réalisatrice pourrait apprendre de ses erreurs passées. La critique a pointé du doigt les longueurs et la trop grande densité du dernier film. Jenkins pourrait donc proposer des intrigues plus courtes et efficaces pour ne pas perdre les fans du genre. Le prochain opus pourrait se dérouler dans le présent. Après avoir exploré les années 80 et la première guerre mondiale, Jenkins pourrait donner un élan de modernité au futur épisode en l’encrant dans notre réalité. Des supers-héros DC pourraient donc venir se rallier à l’amazone dans sa quête de justice.

Nul doute que Wonder Woman opus 3 et 4 continueront de livrer leurs secrets dans les prochaines semaines. En attendant, nous vous invitons à découvrir Wonder Woman 1984 sur HBO Max si ce n’est pas encore fait !

Source : Screenrant