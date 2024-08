La charge 320W est là : votre batterie de téléphone sera à bloc en moins de 5 minutes

Charger la batterie de son téléphone de 0 à 100 % en moins de cinq minutes, c’est un rêve qui deviendra bientôt réalité grâce à Realme. L’entreprise a officiellement dévoilé sa technologie de charge 320W SuperSonic Charge et les performances sont pour le moins ébouriffantes.

Pendant que le dernier iPhone se traîne avec une batterie compatible avec la charge 20W, les constructeurs de smartphones Android sont lancés dans une course à la charge rapide. Realme en a maintenant pris la tête : le fabricant chinois dévoilait hier la technologie de charge pour smartphone la plus rapide au monde. Avec 320W de puissance, il est possible de charger la batterie d’un appareil à bloc en moins de cinq minutes.

Realme présente la SuperSonic Charge compatible 320W

On savait que Realme avait quelque chose d’important dans ses cartons. La semaine dernière, une vidéo de démo de cette technologie de charge avait fuité. Elle montrait un smartphone remplir sa batterie de de 0 à 17 % en seulement 35 secondes : impressionnant. De nos calculs, il était ainsi possible d’atteindre les 100 % en un peu moins de 5 minutes, dépendamment de la capacité de la batterie.

C’est maintenant confirmé. Realme affirmait dans sa présentation officielle qu’un téléphone mobile pourra être chargé à bloc en seulement 4 minutes et 30 secondes. Et il s’agit bien là de remplir un appareil totalement vide de 0 à 100 %, à l’aide de sa technologie SuperSonic Charge. Avec cette charge surpuissante 320W, il sera ainsi possible de passer de 0 à 26 % en seulement 60 secondes. Pour atteindre les 50 %, moins de deux minutes seront nécessaires.

Ce sont là des promesses très audacieuses, que Realme a étayé dans une autre démonstration, cette fois-ci obtenue dans la légalité. On y voit cette technologie faire mieux que ce qu’affirment les documents promotionnels de l’entreprise. En effet, un smartphone d’un modèle inconnu se charge de 0 à 100 % en 4 minutes et 20 secondes.

Toutefois, il faudra attendre de voir les premiers appareils grands public équipés de cette technologie pour en avoir le cœur net. Pour l’instant, Realme ne propose pas encore à la vente de smartphone compatible avec cette charge révolutionnaire de 320 watts. Les téléphones utilisés durant les démonstrations sont probablement des prototypes dédiés à cela.

Il est possible que les chiffres soient moins flatteurs dans la réalité, mais le cas échéant, ce sera tout à fait suffisant pour écraser la concurrence dans le domaine de la charge rapide. Par le passé, Realme avait mis en vente le GT3 quelques mois seulement après l’annonce de la charge SuperVOOC 240W, il ne faudra donc pas attendre longtemps avant de voir des smartphones se charger en moins de 5 minutes (avec le chargeur adéquat bien sûr).