La France est visée par une cyberattaque d’une “intensité inédite”, que se passe-t-il ?

Les services de l’État font face à une cyberattaque d’une “intensité inédite”

On ne sait pas qui a piloté cette attaque contre la France

Les experts du gouvernement contiennent l’attaque

Depuis plusieurs mois, la France est visée par de nombreuses attaques informatiques, tout comme les pays alliés. Ce 11 mars 2024, BFMTV nous apprend via Matignon que le pays est ciblé par une cyberattaque d’une “intensité inédite”. Les attaques informatiques ont débuté la veille et vise de “nombreux services ministériels”.

Matignon touchée par une attaque d’une “ampleur inédite”

“Une cellule de crise a été activée dès hier soir pour déployer des contre-mesures et garantir la continuité des services informatiques” visés par cette cyberattaques. Le gouvernement rassure toutefois en expliquant que l’impact des attaques informatiques “a été réduit pour la plupart des services et l’accès aux sites de l’État rétabli”. L’assaut continue toutefois et la direction interministérielle du Numérique et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations poursuivent leurs efforts pour filtrer la menace.

Alors que le FBI alertait récemment sur les possibles attaques de gouvernements hostiles, Matignon n’a pas confirmé qu’il s’agisse d’une manœuvre Russe. L’an dernier, des sites d’État ont déjà été visés. Ceux du Sénat et de l’Assemblée nationale avaient été mis hors-service. Ces campagnes de déstabilisation ne sont donc pas rares et visent à perturber le bon fonctionnement d’un pays.

La plupart du temps, ces attaques sont pilotées par des gouvernements qui financent des pirates dont le travail est de s’en prendre aux adversaires de la scène géopolitique. Il s’agit souvent de hackers venus de pays hostiles à l’Occident comme la Corée du Nord, expert en la matière, mais aussi la Russie, l’Iran ou la Chine.

Pourquoi la situation est sensible ?

La situation est d’autant plus tendue que les élections européennes approchent, tout comme les Jeux olympiques de Paris. Dans ce contexte très sensible en matière de sécurité, de nombreux pays hostiles misent sur la déstabilisation de nos services en ligne. Rappelons que récemment, plusieurs Eurodéputés ont été infectés par un spyware, preuve qu’il faut faire preuve de prudence.

Nathalie Loiseau avait notamment expliqué au Point que son téléphone avait été infecté par Pegasus, un logiciel espion développé par une société israélienne.