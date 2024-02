Crédit Agicole : les sites et l’application sont en panne, une cyberattaque est en cours

© Envato

Les sites et l’application Crédit Agricole sont inaccessibles à cause d’une cyberattaque

Ce serait la Turk Hack Team qui mènerait une attaque DDoS contre la banque française

La Poste a également été visée par le groupe de pirates turcs, cette semaine

Ça n’a rien d’une situation inédite, beaucoup de pirates s’en prennent aux grosses structures via des attaques DDoS. Blizzard l’a été avec Overwatch 2 et une autre entreprise de taille est actuellement touchée. Il s’agit du Crédit Agricole, les clients de la banque française n’arrivent plus à accéder aux sites et à l’application.

Le Crédit Agricole visé par une attaque DDoS

Selon plusieurs clients, les sites du Crédit Agricole et son application ne fonctionnent pas. Comme le rapporte un spécialiste sur X, il s’agirait de l’œuvre du groupe de pirates Turk Hack Team. Hier, le groupe s’en est déjà pris à la Poste. Il s’agit vraisemblablement d’une attaque DDoS par ces hackers qui auraient publié un message de revendication : “Nous allons continuer à viser vos infrastructures majeures et vos systèmes bancaires”.

Toujours selon ce spécialiste, la France connaît une hausse des attaques informatiques, notamment en vue des Jeux olympiques 2024. En plus des attaques DDoS, on parlerait de ransomwares et de fuites de données.

Le groupe Turk Hack Team ne date pas d’hier. Il s’agit d’un collectif de pirates nationalistes turcs rassemblés depuis 2002. Si les hackers défendent les intérêts de la Turquie, plusieurs pays d’Occident ont été visés ces dernières années. Le site officiel de la police britannique a été piraté, tout comme plusieurs sites néérlandais durant un mois. Aujourd’hui, c’est au tour de la France.

C’est quoi, une attaque DDoS ?

Les attaques DDoS, pour Distributed Denial of Service, sont utilisées depuis très longtemps mais s’avèrent redoutables. Il s’agit de rendre indisponible un service en ligne en le submergeant de requêtes provenant de plusieurs sources. Le but est de perturber le fonctionnement normal pour empêcher les utilisateurs légitimes d’y accéder. Ici, il s’agit des clients du Crédit Agricole. Rassurez-vous tout de même, cela ne leur permet pas d’accéder à vos fonds.

Pour mener cette attaque, les pirates de la Turk Hack Team utilisent un réseau de machines infectées appelé botnet. Les attaques DDoS peuvent causer des pertes financières pour les entreprises. La réputation du Crédit Agricole peut aussi être mise à mal par des clients mécontents que la banque soit perturbée par une cyberattaque venue de l’étranger.