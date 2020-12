La France et la Chine développent des troupes génétiquement modifiées façon Captain America

2021 n’ a pas fini de nous étonner. La Chine et la France seraient en plein développement de forces armées inhumaines et génétiquement modifiées.

Après une année 2020 marquée par une crise sanitaire sans précédent, la nouvelle année pourrait réserver de bien étranges surprises. S’il faut s’attendre à de nouvelles souches de virus et à un effondrement économique, de supers soldats d’un nouveau genre pourraient faire leur apparition. La Chine confirme déjà l’arrivée de troupes armées génétiquement modifiées. Et la France pourrait lui emboîter le pas. En effet, notre pays pourrait donner un coup de pouce éthique à des commandos bioniques. Si sur le papier tout cela rappelle Captain America, le résultat serait moins sympathique que le super-héros.

Captain America semble inspirer les forces armées internationales – Crédit : Marvel

Un rapport de l’armée française décrit des procédures améliorant les capacités physiques, cognitives et psychologiques de ses soldats. Des scientifiques alertent sur une course aux armements de super soldats.

De la fiction à la réalité : un nouveau monde armé en marche ?

Des modifications génétiques permettraient aux soldats de les rendre invincibles et insensibles. Ce même programme leur offrirait la possibilité de renforcer leurs défenses mentales contre la torture. Michael Clark, professeur au Collège de Londres a été interrogé sur ce nouveau monde. Et ses conclusions veulent alerter les dirigeants politiques. « Nous sommes à point où nous pourrions potentiellement manipuler l’ADN des gens. Nous pourrions leur donner plus de force et d’endurance. Comme nous l’avons déjà fait sur du bétail standard » témoigne Clark.

Le directeur américain du renseignement, John Ratcliffe, met également en garde contre ces récents développements. « Nos informations montrent que la Chine a déjà effectué des tests sur des humains. Ils ont l’espoir de développer des soldats dotés de capacités biologiquement améliorées. Il n y a plus aucune limite éthique dans la course à la suprématie » affirme Ratcliffe.

En France, la question n’est pas encore soulevée par les médias. Il est a redouter que des expériences encore secrètes soient en cours. La DARPA a déjà révélé un prototype d’interface cerveau / ordinateur . Ce dernier permettrait de travailler sur le ressenti de la souffrance mentale et physique. Alors, des soldats que rien ne pourra arrêter envahiront-ils bientôt le monde ?

Un avenir dystopique semble déjà en marche. Alors finirons nous avec une légion de Captain America ? Une chose est sûre : la guerre n’aura plus jamais le même visage !

Source : We Got This Covered

Marvel : Captain America ne se bat pas pour défendre l’Amérique