La mobilité réinventée, vers une France sans voitures ?

Le Forum Vies Mobiles a étudié un système alternatif de mobilité pour imaginer une France moins dépendante de la voiture. L’idée est de repenser nos déplacements quotidiens : marcher, faire du vélo ou utiliser les transports en commun.

Crédit : Adrien Olichon / Pexels

Une France moins dépendante de la voiture, le projet alternatif

Aujourd’hui, 80 % des déplacements en France se font en voiture. Pourtant, seulement 12 % des Français se sentent libres de conduire où et quand ils veulent. Environ 60 millions de personnes rencontrent donc des difficultés avec le système actuel. Un tiers ne peut pas conduire à cause de l’âge, d’un handicap ou de l’absence de permis. Parmi ceux qui peuvent, beaucoup renoncent à la voiture pour des raisons de coût, de météo ou de complexité des trajets.

Ce qui change avec le réseau alternatif de mobilité

Le Forum Vies Mobiles propose un réseau de mobilité inclusif, dans lequel chacun peut se déplacer facilement, même sans voiture. Pour cela, il faut mieux partager l’espace sur les routes. La France dispose d’un million de kilomètres de routes, mais elles sont majoritairement réservées aux voitures. Une redistribution pourrait libérer près de la moitié de cet espace :

20 % pour les cyclistes et les piétons,

23 % pour les transports en commun.

Le plan inclut aussi des trains, des bus et des cars circulant toutes les demi-heures en journée et toutes les heures la nuit, partout, en ville comme à la campagne. Un seul ticket ou abonnement suffirait pour se déplacer sur tout le réseau.

Ce système alternatif pourrait coûter 60 milliards par an, contre 305 milliards pour le système actuel, soit presque cinq fois moins. Il offrirait des déplacements plus accessibles, moins stressants et mieux organisés.

Ce modèle ne veut pas supprimer la voiture. Il cherche simplement à libérer de l’espace et à encourager la marche, le vélo et les transports collectifs. Les voitures restent présentes, mais elles ne domineraient plus l’espace public. Le système vise aussi une inclusion universelle, permettant à tous de se déplacer, même sans voiture.

Les bénéfices sont nombreux

Selon le Forum, le système actuel est dépassé. Il ne répond plus aux besoins modernes (population vieillissante, télétravail, loisirs, exigences écologiques et économiques). Le nouveau modèle proposerait un cadre durable et équitable pour tous. Ses atouts sont nombreux :

réduction de 70 à 90 % des émissions de CO2 liées aux déplacements,

création de 120 000 emplois non délocalisables,

amélioration de la qualité de vie et de la sécurité des déplacements.

Comme le souligne Sylvie Landrièvre, directrice du Forum Vies Mobiles, ce projet est ambitieux, mais il peut être comparé à la création de la sécurité sociale après la guerre. Au départ, cela semblait idéaliste, mais c’est devenu essentiel.

Source : Weelz!