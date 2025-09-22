Mobilité électrique : en Chine, 100 km gagnés après 5 minutes de charge

Huawei accélère la transition énergétique avec sa méga-station de supercharge en Chine. Grâce à ce projet, les émissions de carbone vont être considérablement réduites et le transport électrique devient beaucoup plus efficace.

Crédit : Envato

Huawei inaugure une station de supercharge géante pour camions électriques en Chine

Huawei vient d’inaugurer dans le Sichuan une station de supercharge de 100 MW destinée aux camions électriques. Ce projet marque une avancée importante pour la mobilité électrique et les énergies renouvelables en Chine. Il est installé sur près de 5 hectares et financé à hauteur de près de 20 millions d’euros.

La station utilise une technologie de supercharge Megawatt. Grâce à elle, un camion peut récupérer assez d’énergie pour parcourir 100 kilomètres en seulement cinq minutes. Les économies pour les transporteurs sont importantes : environ 0,20 € par kilomètre, soit près de 19 000 € par an et par camion. En trois ans, un véhicule peut être amorti uniquement par les gains d’énergie.

Un projet bénéfique à tous les niveaux

La station ne se contente pas de recharger les camions. Elle est reliée à un micro-réseau qui combine panneaux solaires, stockage d’énergie et connexion au réseau électrique. Ce système lui permet de fonctionner même en cas de forte demande ou de panne. La performance de recharge est ainsi améliorée de plus de 15 %.

Un autre atout est l’intégration d’une centrale électrique virtuelle (VPP). Ce système ajuste la consommation selon les prix de l’électricité. Il stocke quand les tarifs sont bas et redistribue quand ils sont hauts. Cela réduit les coûts et crée de nouvelles sources de revenus pour les exploitants.

Chaque jour, la station produit environ 5 000 kWh d’électricité verte, ce qui réduit la dépendance au réseau classique. L’impact environnemental est fort : on estime une baisse annuelle des émissions de CO2 de 45 000 tonnes, grâce à l’usage des camions électriques.

Ce projet profite aussi à la région du Sichuan. Il rend le transport dans les mines plus facile et moins cher. Il aide les entreprises à rester compétitives. La construction et la maintenance de la station créent des emplois et soutiennent l’économie locale. Les autorités espèrent que ce modèle sera repris dans d’autres régions pour accélérer la transition énergétique.

Huawei n’a pas travaillé seul. Des partenaires européens et américains ont participé au développement de cette infrastructure, tout en apportant leur expertise. Cette collaboration internationale a permis de bâtir une station adaptée aux besoins actuels tout en anticipant les défis futurs de l’énergie.

Source : Innovant