La PS5 Pro vise les 120 FPS et la 4K grâce à l’upscaling par IA

PS5 Pro (concept) © Mark Illing

Selon des rumeurs persistantes, la future PlayStation 5 Pro se targuerait d’une expérience de jeu ultra-fluide à 120 images par seconde en résolution 4K. Cette prouesse technique serait possible grâce à une amélioration des composants internes de la console, mais surtout à l’intégration d’un système d’upscaling par intelligence artificielle, similaire à la technologie DLSS de NVIDIA.

Marketing 4K, réalité augmentée par l’IA ?

Cette information provient d’une vidéo publiée par la chaîne Youtube Moore’s Law is Dead. D’après Michael de NXGamer, plusieurs sources confirment la présence d’un système d’upscaling performant inspiré du DLSS. Associé à la puissance accrue de la machine par rapport au modèle de base, cet outil permettrait à Sony de vanter les mérites d’une machine capable d’afficher du 4K à 120 FPS.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Sony s’appuiera sur l’intelligence artificielle. Un système d’upscaling intelligent permettra de transformer les images en temps réel, optimisant leur qualité et leur fluidité pour atteindre une résolution 4K époustouflante. Cette technologie, semblable au DLSS de NVIDIA ou au FSR d’AMD donc, permettra aux développeurs de tirer parti de la puissance de la console sans avoir à retravailler entièrement leurs jeux.

L’implémentation de l’upscaling par IA devrait s’avérer simple pour les créateurs de jeux. La plupart des jeux PlayStation 5 déjà dotés de modes VRR à 40 FPS pourront facilement s’adapter à la nouvelle technologie. Cette compatibilité facilitera la transition vers la PS5 Pro et permettra aux joueurs de profiter de performances accrues sans attendre de longues mises à jour.

Rumeurs persistantes, confirmation imminente ?

Si Sony n’a pas encore officialisé la PS5 Pro, les rumeurs insistantes et les indices concordants ne laissent que peu de place au doute. La sortie de la console est attendue pour le second semestre 2024, et son impact sur l’industrie promet d’être considérable.