La PS5 se met à jour, un OVNI dans le ciel au Mexique, Handmaid’s Tale aura droit à une saison 6, c’est le récap’ de la semaine

La plus grosse mise à jour de la Playstation 5 est disponible, une soucoupe volante repérée dans le ciel, la cinquième saison de The Handmaid’s Tale ne sera pas la dernière, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que la semaine a été secouée par le décès de la Reine d’Angleterre, la série The Crown se met en pause pendant une semaine. Bonne nouvelle, la mise à jour de la PS5 est disponible et la série Handmaid’s Tale aura droit à une sixième saison. Notre récap’ de la semaine vous propose également plusieurs guides pour vous aider à choisir la meilleure liseuse, l’iPhone le plus adapté à vos besoins ou encore le PC portable qu’il vous faut pour la rentrée.

Avez-vous repéré l’erreur qui s’est glissée dans House of the Dragon ?

Les téléspectateurs ont l’œil et n’ont pas laissé passer la grosse erreur d’effets spéciaux qui s’est glissée dans le troisième épisode de la série House of the Dragon. Comme le montre l’illustration qui amuse particulièrement les internautes, le roi Viserys, qui a du se faire amputer de deux doigts dans le deuxième épisode, porte un gant CGI vert qui aurait dû disparaître en post-production.

Ces doigts verts n’avaient rien à faire là – Crédit : HBO

Un OVNI repéré dans le ciel au Mexique

Un nouvel objet volant non identifié aurait été repéré au Mexique par Juan Manuel Sanchez. Le mécanicien assure avoir capturé des clichés de l’OVNI alors qu’il se préparait à prendre en photo une tempête et avoue avoir regretté de ne pas avoir pris de vidéo. Si la ressemblance avec une soucoupe volante est évidente, rien ne nous dit s’il s’agit d’un canular, d’un phénomène naturel ou d’un vrai objet mystérieux.

La diffusion de la saison 5 de The Handmaid’s Tale approche…

Bonne nouvelle pour les fans de la série issue du roman éponyme de Margaret Atwood : alors que la diffusion de la cinquième saison de The Handmaid’s Tale débutera le 15 septembre sur OCS, ce ne sera pas la dernière. En effet, le showrunner Bruce Miller a confirmé qu’ils seront « ravis d’offrir aux téléspectateurs une sixième et dernière saison de The Handmaid’s Tale » afin de clôturer les aventures de June Osborne.

The Handmaid’s Tale – Crédit : Hulu

Découvrez la mise à jour de la PS5

Voici un nouvelle qui devrait réjouir les utilisateurs de PS5, la plus grosse mise à jour de l’année pour la console est désormais disponible. Cette mise à jour s’accompagne de nombreuses nouveautés telles que la prise en charge de la résolution en 1440p et celle du déclenchement de recherches YouTube via la commande vocale ou encore la fonctionnalité de liste de jeux.

Le décès d’Elizabeth II pourrait-il impacter la série The Crown ?

La Reine d’Angleterre est décédée ce jeudi 8 septembre et les plans de la série The Crown, qui met en scène la vie de la famille royale, pourraient ainsi être ébranlés. En effet, même si les producteurs avaient anticipé le décès d’Elizabeth II, le futur de la série est désormais plus flou. Les producteurs ont annoncé une pause d’au moins une semaine de toute production et du tournage en cours de la saison 5.

The Crown © Netflix

Nos dossiers de la semaine

À vos marques, prêts, jouez !

Cette semaine, on fait le point sur les meilleurs jeux d’aventure disponibles sur le Play Store et sur l’AppStore. Il est parfois difficile de savoir pour quel jeu opter, on a donc sélectionné pour vous les meilleurs titres gratuits sur mobile, que vous utilisiez Android ou iOS. Cube Escape, Rayman Adventures, Pokemon Go, Stranger Things, il y en a pour tous les goûts !

À la recherche de votre futur iPhone ? Suivez le guide !

Alors qu’Apple vient de lever le voile sur sa gamme d’iPhone 14, nous vous proposons de jeter un oeil à notre sélection des meilleurs smartphones Apple. Notre guide d’achat complet vous aidera à choisir l’iPhone le plus adapté à vos besoins et à votre portefeuille. L’iPhone 13 pourrait être le meilleur compromis, l’iPhone 12 mini sera parfait pour accéder à la 5G à moindre coût et l’iPhone SE 5G est parfait pour les petits budgets. On vous dit tout dans notre dossier dédié.

Quel iPhone acheter en 2022 ?

On vous aide à choisir votre prochaine liseuse ?

Amazon (Kindle), Rakuten (Kobo) et enfin Vivlio sont les trois marques qui se partagent les parts de marché du livre électronique. Si vous avez pour projet d’investir dans une nouvelle liseuse, vous êtes au bon endroit. Notre dossier vous aidera à choisir le modèle fait pour vous, en fonction de vos besoins en termes d’autonomie, de stockage, de réactivité ou encore de compatibilité des différents formats.

Quel PC portable choisir en 2022 ?

C’est la rentrée et vous avez besoin d’un nouveau PC ? Il est temps de consulter notre guide des meilleurs PC portables. Chromebook, PC 2-en-1, Ultrabook, PC portable gamer, nous avons sélectionné pour vous de nombreux modèles proposant un bon rapport performances/prix. On fait aussi le point sur le système d’exploitation le plus adapté à vos besoins, mais aussi la taille et la définition de l’écran, le processeur et la carte graphique.

