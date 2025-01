PS6 : des fuites sur la date de sortie de la console de Sony et sa nouvelle puce AMD

© Sony

Alors que la sortie de la Nintendo Switch 2 est imminente et que des rumeurs font état d’une Xbox Prime pour 2026, Sony se préparerait au successeur de la PS5 Pro, commercialisée il y a quelques mois.

En effet, sur le forum NeoGAF, KeplerL2, un informateur plutôt fiable, dévoile des informations très intéressantes qui pourraient confirmer les premières rumeurs annonçant la PS6 comme la plus puissante des consoles de sa génération face à Xbox et Nintendo avec une sortie prévue pour 2028.

Accélération du développement de la PS6 pour contrer la concurrence

D’après lui, Sony atteindrait l’étape des premiers prototypes physiques du SoC d’ici à la fin de l’année 2025, ce qui signifierait une sortie probable pour 2027 (et non 2028), puisqu’il faut généralement 2 ans de développement et de fabrication entre cette phase et la commercialisation de la console.

En dehors de la date de lancement de la console, ce sont ses performances techniques qui font trépigner les joueurs d’impatience. Il semblerait que la nouvelle console next-gen soit équipée d’un GPU connue sous le nom de UDNA, qui profiterait d’une gravure en 3 nm de type N3E, compatible avec la mémoire GDDR7, et qui succède au RDNA 4 aperçu au CES 2025 à Las Vegas. En termes simples, ce système confèrerait des performances supérieures à la PS6 au niveau de la puissance et de la polyvalence.

Il se murmure également que la technologie 3D V-Cache serait intégrée au CPU, non seulement parce qu’elle équipe déjà certains processeurs comme le Ryzen 7 5800X3D, mais surtout parce que son système d’empilement de couches de cache optimise la gestion des données en mémoire cache. Cela améliore les performances des jeux, procurant une expérience encore plus fluide et immersive.